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去年鴨蛋今年8人滿級分！彰化縣國中會考榜首大進步

今年國中會考，彰化縣有8名學生獲得45滿級分且寫作6級分滿分。 （圖學校提供）

今年國中會考，彰化縣有8名學生獲得45滿級分且寫作6級分滿分。 （圖學校提供）

2024/06/07 20:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今年國中教育會考成績揭曉，全縣共有8名學生獲得45級分滿級分且寫作6級分滿分，較去年的掛零大幅進步。其中，精誠中學占了5人。

國中會考包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗共6科，5科45級分滿級分加上寫作6級分為最高成績。彰化縣今年8名45滿級分和作文滿級分的學生中，精誠中學占有5人，分別是吳岳、陳思安、許家萓、陳亮彤、劉懿萱，他們在5科都獲得滿級分，同時寫作也達到6級分。

今年的寫作題目不設限，要求考生針對六個日常生活中常見的標題，如「豪華包糕粽套餐，讓你考試高分過！」、「14天減體脂肪10%，實測有效！」等，進行分析並結合生活經驗，說明這些標題的設計方式、影響及所反映的社會現象。

寫作6級分考生劉懿萱表示，作文標題往往具有聳動、誇張的效果，反映出當前社會風氣的影響。她在作文中提到，現今社會風氣偏向浮誇、刺激，自己也偏好這類風格，認為能夠緩解壓力，最後總結浮誇個性對生活的影響。

許家萓則表示，看到題目時覺得非常生活化，平時就有思考社會議題的習慣。她的作文從資訊爆炸時代標題對生活的影響切入，並舉例說明平常人看到標題的反應，分析好壞標題的影響。

陳思安也說，看到聳動標題的題目時感到驚訝，但平時練就的基本功讓她能夠從容應對。她在作文中探討聳動標題的起因及對社會的影響，並結合自身經驗提出改變建議，強調媒體識讀的重要性。

今年國中會考成績出爐，精誠中學考生表現亮麗。（圖學校提供）

今年國中會考成績出爐，精誠中學考生表現亮麗。（圖學校提供）

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