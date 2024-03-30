彰化單車挑戰賽傳憾事 55歲選手自摔身亡

李男行經路線76公里處倒臥路旁，經車友還有現埸警員第一時間急救。（民眾提供）

2024/03/30 17:01

首次上稿：15:09

更新時間：17:01（新增主辦單位回應）

〔記者陳冠備／彰化報導〕單車界盛事「美利達彰化經典百K」，今（30）日一大早在彰化田中鎮高鐵站區的八堡二圳旁開騎，吸引來自18國共5千多名車友，「騎」聚一堂，比賽過程一名55歲的李姓選手疑似發生嚴重自摔當場失去生命跡象，經緊急送往醫院搶救仍不治，相關單位目前正釐清事故原因。

據了解，李姓選手出發前並無異樣，但騎到竹塘鄉竹林路與安樂路口時突然摔倒在地，造成手腳擦傷且陷入昏迷，一旁民眾見狀趕緊通報119，救護人員抵達後發現李男已無呼吸心跳，現場立刻施予心肺復甦術及AED，並緊急送往二林基督教醫院急救，搶救30分鐘後仍無生命跡象。

主辦單位表示，李姓車友行經路線76公里處被發現倒臥路旁，經車友還有現埸警員第一時間急救，並依救護程序由救護車送往二林基督教醫院，不幸無法救回，目前將全力協助家屬善後，事發詳細原因，會以相關單位最後勘驗結果為主。

美利達彰化經典百K單車自我挑戰今年邁入第14屆，今日上午彰化縣長王惠美、參山國家風景區管理處副處長湯維堯、美利達公司總經理曾上原、兆豐國際商業銀行董事長雷仲達等人一同為選手鳴笛，這場活動也吸引單車選手「粉紅小鋼砲」黃亭茵及單車網紅一輪、EVA、曾晴、哲睿、小貝米漿、Linda等人參賽。

今年活動規劃總長約107公里，起點從田中鎮的高鐵彰化站出發，騎經田中、社頭再進入南投縣名間鄉，接著繞回彰化沿著二水、溪州、竹塘等濁水溪沿途鄉鎮，最後回到田中高鐵彰化站。

李姓選手疑似發生嚴重自摔，當場失去生命跡象，救護人員趕緊將他送醫急救。（民眾提供）

2024美利達彰化經典百K今在彰化田中高鐵站區開騎，全程107公里挑戰，吸引來自18國共5千多名車友參賽。（參山國家風景區管理處提供）

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