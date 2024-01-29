員林百果山開放2天湧近萬人 溜滑梯遭玩到「破皮」急封閉

員林百果山遊憩區重新開放2天，磨石子溜滑梯兩側的護墊就被玩壞，只好先圍起封鎖線禁溜。（記者陳冠備攝）

2024/01/29 21:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林百果山遊憩區上週六重啟開幕，吸引近萬民眾來玩「兒時的回憶」磨石子溜滑梯，未料開放第2天，溜滑梯兩側的護墊就被扯壞，玩到「破皮」，只好先圍起封鎖線禁溜。管理單位參山國家管理處表示，因有遊客未遵照使用規定造成毀損，已派人緊急進行修復，明日就可重新開放。

百果山風景區曾有座長達75公尺，號稱「全台最長的磨石子溜滑梯」，是不少五六七年級民眾的兒時回憶，但去年因不符安全規定遭拆除，引來抗議，「回憶沒了」，為此交通部觀光署參山國家風景區管理處進行百果山風華再造計畫，在原地重建3座全新溜滑梯，包括一座26公尺管狀滑梯，2座長約10公尺的磨石子滑梯，上週六（27日）重新啟用，短短兩天就吸引近萬人次來遊玩。

不過大量人潮玩溜滑梯，造成其中一座磨石子滑梯兩側的護墊被扯掉一塊，另一座滑梯護墊也出現大量刮痕，隨時會被扯斷，對此參山處趕緊封閉兩座溜滑梯禁溜，不少孩童見狀，只好去玩管狀滑梯，結果發生「靜電」現象，溜一趟下來，屁股都被電麻了。

來自台中的遊客表示，特地帶小孩來體驗小時候的回憶，結果看到拉封鎖線有點傻眼，不過為了安全，只好下次再來；曹姓女童表示，溜管狀滑梯時不斷聽到「啪啪」聲響，滑下來屁股有點麻麻的，可是還是覺得刺激好玩，還會想繼續玩。

參山處處長曹忠猷表示，百果山遊憩區重新開放後短短兩日湧進大量人潮，尤其磨石子溜滑梯每天都有數千人次使用，可是有部分家長帶著幼兒一起滑行，造成溜滑梯兩側護墊被擠壓，進而卡住破損，為確保遊憩安全，先封閉兩座磨石子溜滑梯進行檢修，預計明天就重新開放。

曹忠猷說，試營運期間有民眾反應，魔石子滑梯溜到在轉彎處撞到會痛，所以才加裝護墊，但正式開放才2天就壞了，未來此景恐會一再發生，將再檢討裝置護墊必要性。另外管狀溜滑梯靜電問題，初步研判和天氣乾燥有關，參山處已研議添置除靜電設備，自此之前，溜滑梯民眾盡量避免穿毛製衣物，以免磨擦產生靜電。

員林百果山溜滑梯才開放兩天，兩側的護墊被玩到「破皮」，只好圍起封鎖線禁溜。（記者陳冠備攝）

員林百果山兩座新的磨石子溜滑梯被圍起封鎖線禁溜，孩童只好玩攀繩網等其他遊具。（記者陳冠備攝）

參山處指出，因有部分家長帶著幼兒一起滑磨石子溜滑梯，造成溜滑梯兩側護墊被擠壓卡住而破損。（民眾提供）

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