彰化永靖斥資4000萬蓋通學步道 要拆地標「彩繪陸橋」引爭議

永靖國小要蓋通學步道，永靖地標「彩繪陸橋」恐將拆除。（記者陳冠備攝）

2024/07/29 20:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉公所為改善永靖國小通學安全，向中央爭取補助近4千萬元來新建通學步道，然而規劃項目中需拆除校門前的彩繪陸橋，永靖鄉代表會今（29日）舉行臨時會，認為此陸橋為永靖鄉地標，要求提出規劃保留陸橋新方案，因此暫不同意執行墊付款。永靖鄉長魏碩衛表示，好不容易爭取的經費，如果無法施作將有愧鄉親及學童的期待，將再研議可行方案。

永靖國小校門因緊鄰台一線（中山路），常有家長接送學生造成人車爭道場面，為此永靖鄉公所爭取國土署「永續提升人行安全計畫」補助近4千萬元，對永靖國小、永靖鄉立托兒所規劃通學步道，來保障行人安全，今日鄉代會舉行臨時會，將表決是否同意墊付自籌款380萬元，但還沒表決，鄉代會主席林致安與多數代表要求規劃公司提出保留陸橋方案，讓改善計畫陷入僵局。

請繼續往下閱讀...

永靖鄉長魏碩衛表示，永靖國小人前行道過於狹窄，接近天橋處有公車站牌，跟變電箱，幾乎佔據所有人行道，行人必須被迫走在馬路上，因此鄉公所透過立委陳素月等民代爭取該項補助，規劃校門口增加人行穿越道、拆除校門口的人行陸橋、退縮台一線校園圍牆1.5公尺，校內興建家長接送車道，變電線地下化，公車站牌北移等改善措施，讓通學步道視野寬闊，減少交通事故。

林致安認為，該座陸橋是永靖鄉門面，常年都有在地企業跟社團在維護，6年前請來藝術家立體彩繪，成為永靖打卡的熱門地點，2年前獅子會花200萬整修、裝霓虹燈等，讓永靖「花卉苗木之鄉」更醒目，用路人一看就知道永靖到了，現在卻只為了改善步道就來拆除，根本浪費公帑。

林致安說，代表會絕對歡迎改善通學步道，依規劃內容，公車站牌跟變電線都移除，所以行人空間就出來了，根本無需再拆除陸橋，而未來校門口增設行人穿越道，上下學期間依然會面臨交通打結，如果多一個陸橋供行人選擇，也能保障行人安全，所以要求提出規劃保留陸橋的設計方案，是否有兩全其美的方法。他也建議陸橋增設電梯，方便身障者或自行車運動者使用。

永靖高工施姓學生表示，使用陸橋機會很高，而且現在很少看到有這麼漂亮的陸橋了，拆掉有點可惜，如果把變電箱移除，應該就能改善行人空間。

魏碩衛說，為了兒童安全，公所極力爭取到這筆預算，但是永靖鄉民代表會卻極力杯葛不同意墊付款，恐將導致這項經費來源無法施作，有愧於鄉親及學童的期待。

彰化縣永靖鄉有意要在永靖國小前新建通學步道，但要拆地標「彩繪陸橋」，遭代表會抵制，並要求提出規劃保留陸橋新方案。（記者陳冠備攝）

永靖鄉代表會舉行臨時會，要求提出規劃保留陸橋新方案。（記者陳冠備攝）

永靖國小前人行道設有變電箱跟公車站，用路人經常得走到馬路與車爭道。（記者陳冠備攝）

永靖陸橋有藝術家進行立體彩繪，是彰化第一座立體彩繪的陸橋，成為永靖打卡的熱門地點。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法