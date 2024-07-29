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泡水棉被、家具需回收嗎？彰化垃圾新制首遇嚴重水患挑戰

民眾災後整理居家環境，清出一大堆被泡壞的家具，有苦難言。（記者張聰秋攝）

民眾災後整理居家環境，清出一大堆被泡壞的家具，有苦難言。（記者張聰秋攝）

2024/07/29 22:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕這次，強颱凱米讓彰化縣變成「水城」。7月剛上路的垃圾分類新制，規定舊衣物、棉被與枕頭等居家紡織品，還有家具都要資源回收；不少民眾住家、工廠淹大水，棉被、家具還有衣服泡水數天，都已發臭發霉或泡爛。民眾懊惱這樣還要回收嗎？不能直接當垃圾丟嗎？整理災後家園還要為垃圾分類傷腦筋，令人苦惱。

彰化縣連放2天颱風假，加上週六、日遇到清潔隊休假，未收垃圾，全縣今天垃圾量未明顯增加，不過，居民陸續整理家園，彰化縣環保局預估，這週垃圾量應該就會暴增。

環保局在以救災優先為前提下，泡水發臭的棉被、衣服還有絨毛娃娃等居家紡織品，可當垃圾丟棄，唯，泡水家具依然要做回收，不能原地破壞後當成垃圾丟棄，因為家具都有螺絲、鐵釘等金屬材質，一旦連同垃圾送進焚化爐坑燒，會破壞管線，影響機器運作，茲事體大。

環保局長江培根說，各公所清潔隊可視當地民眾需求，調派抓斗車，協助民眾清運泡水家具，抓斗車把泡水家具夾上資源回收車，先載運到暫置場堆放，日後再破壞分類，分類出來的金屬與玻璃，按一般回收流程處理，家具木頭可透過怪手輾壓破碎，環保局會集中交給做SRF固態燃料棒的工廠協助回收再利用。

江培根說明，彰化縣有工廠承諾回饋地方，每年免費替彰化縣處理3600噸可做固態燃料棒的資收物，例如家具和乾淨的家居紡織品；只是被洪水淹過的紡織品就無法回收再利用，可以跟一般垃圾一起送進焚化爐燒毀。

至於泡水的大、小家電怎麼辦？江培根提醒民眾，重新購買新家電時，電視、冰箱可請電器行協助回收，小家電稍做清潔後，交給清潔隊資源回收車處理。

被大水淹過的家具多數都已無法再使用，公所調派資源回收車協助民眾清運，先堆放暫置場，日後再分類，交由SRF固態燃料棒工廠回收做成燃料棒使用。（記者張聰秋攝）

被大水淹過的家具多數都已無法再使用，公所調派資源回收車協助民眾清運，先堆放暫置場，日後再分類，交由SRF固態燃料棒工廠回收做成燃料棒使用。（記者張聰秋攝）

資收抓斗車把泡水家具抓進車斗，再載運暫置場做分類，金屬與玻璃按一般回收流程處理，木頭破碎後由SRF固態燃料棒工廠回收做成燃料棒再使用。（記者張聰秋攝）

資收抓斗車把泡水家具抓進車斗，再載運暫置場做分類，金屬與玻璃按一般回收流程處理，木頭破碎後由SRF固態燃料棒工廠回收做成燃料棒再使用。（記者張聰秋攝）

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