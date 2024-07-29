彰化芳苑沿海蚵田災情嚴重 漁業署：納入災損救助區域

凱米颱風過境帶來驚人雨勢，彰化芳苑沿海蚵田災情嚴重，「蚵田變稻田」蚵農只能盡力搶救。（陳素月服務處提供）

2024/07/29 19:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風過境帶來驚人雨勢，彰化芳苑沿海牡蠣養殖區超過8成被毀損，「蚵田變稻田」讓蚵農欲哭無淚，農業部漁業署副署長陳建佑今前往芳苑外海潮間帶勘查受損情形，當場允諾將彰化縣納入災損救助區域，提供平掛式牡蠣養殖業者每公頃補助3.3萬元的災損救助及20萬元之低利貸款，全力協助受損漁民儘速復養。

凱米颱風過境重創台灣彰化、嘉義沿海牡蠣產業，其中農業部已於28月公告嘉義縣等地為魚塭養殖及牡蠣養殖全品項辦理救助及低利貸款地區，但彰化縣受於大潮，蚵農直至昨日才能進入蚵田搶救，發現不少蚵棚受損，漁業署副署長陳建佑會同立委陳素月、謝衣鳯等人前往勘查受損情形，並爭取將彰化縣盡速納入救助範圍內。

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蚵農表示，養蚵多年第一次遇到這麼嚴重災情，蚵棚都被稻草等廢棄物掩埋，「蚵田變稻田」蚵仔恐怕難以存活，損失難以計算，希望中央能協助重建。

彰化縣府農業處統計，彰化牡蠣養殖總計約1500棚，覆蓋面積約400公頃，其中芳苑782棚，總損失至少達8成，根據每棚33萬元的生產成本，總損失金額約為3億9600萬元，另外文蛤損失約有600公頃受損，總損失金額約為7200萬元。

陳素月表示，今年酷夏炎熱，蚵仔產量也因此減少，現在又受凱米颱風影響，導致蚵仔驟減近9成的產量，讓許多蚵農血本無歸，影響許多家庭生計，希望鄉公所與縣府儘速協助蚵農們提報天然災害現金救助與低利貸款，由農業部從速從優核定，協助蚵農重建彰化牡蠣養殖業。

陳建佑表示，漁業署將協同彰化縣政府收集災損資訊後，儘速將彰化縣公告為凱米颱風天然災害救助範圍，提供平掛式牡蠣養殖業者每公頃補助3.3萬元的災損救助及20萬元低利貸款，全力協助受損漁民儘速復養。

凱米颱風過境重創彰化沿海牡蠣產業，農業部漁業署副署長陳建佑（左），會同立委陳素月等人前往勘查受損情形。（陳素月服務處提供）

凱米颱風過境帶來驚人雨勢，彰化芳苑沿海牡蠣養殖區超過8成被毀損，蚵棚都被稻草等廢棄物掩埋。（陳素月服務處提供）

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