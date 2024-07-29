鹿港頂番婆鬧洪災怪罪道路工程 縣府：雨量+大潮+地形釀淹水

彰化縣頂番婆社區這次鬧嚴重水患，居民災後整理被大水吞噬過的家園，無奈也只能接受。（記者張聰秋攝）

2024/07/29 23:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台「水五金故鄉」的彰化縣鹿港頂番婆地區，遭到這次凱米颱風重創，工廠、住宅泡在水裡，財產損失慘重。頭家、居民怪罪施工中的洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，才會首次發生如此嚴重洪水災情。縣府則做了3點說明，強調是雨量、大潮及地形因素，才造成區域性淹水問題。

有「水五金故鄉」之稱的鹿港頂番婆社區，涵蓋鹿港、和美兩個鄉鎮，是全台甚至國際生產水龍頭等衛浴建材的重鎮，這次，淹得最嚴重在鹿港鎮頂番里、溝墘里一帶，水深超過1公尺，不僅住家淹成「游泳池」，廠房機具、成品與半成品被洪水淹沒，有業者表明損失超過2千萬元，一般住家泡水故障的家具家電1、20萬元，泡水車損害修理或報廢，處境很慘。

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業者與民眾不滿的聲音如潮水般湧入縣府，質疑是洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程施作人和橋新、舊橋拆除，造成溝渠斷層一分為二，渠道縮減，洪水渲洩不及，水淹馬路與民宅。

對此，縣府以新聞稿做了3點說明，指出凱米颱風造成鹿港頂番婆地區積淹水情形，主因為雨量過大，並適逢大潮，內水不易外排，加上鹿港頂番婆人和橋處為河道束縮段且有安東二排、洋仔厝溪、大埔排水、下佃排水及石笱排水匯入等地形環境因素所造成。

其次，依氣象署統計資料，7月25日下午5時至夜晚10時止，5小時內強降雨量已超過224mm，已超過25年防洪量173.3mm甚多，又適逢天文大潮，降雨無法及時宣洩，造成頂番地區安東二排及下佃排水附近低窪地區淹水。

縣府表示，為因應極端氣帶來強降雨，將針對道路側溝與區域排水單位合作，共同改善區域性淹水問題。

水五金工廠成品與半成品被洪水淹沒，淹水消退，半成品留下泥濘。（記者張聰秋攝）

鹿港頂番婆社區發生嚴重水患，水五金工廠業者、居民怪罪洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，但縣府澄清說明，雨量、大潮及地形因素才造成區域性淹水。（縣府提供）

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