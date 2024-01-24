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寒流發威！彰縣1天61人送醫急救 6人心臟驟停最年輕50歲

寒流發威，彰化縣1天內有61人冷到送入急診室，其中有6人OHCA。 （資料照）

寒流發威，彰化縣1天內有61人冷到送入急診室，其中有6人OHCA。 （資料照）

2024/01/24 09:05

〔記者湯世名／彰化報導〕寒流發威！彰化縣在短短1天內有61人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有6人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危，是否因入冬後溫差過大造成，消防局強調無法判別，不過消防人員發現，這波OHCA的6人中，最年輕的僅50歲，最大88歲，與過去動輒逾90歲相差甚多，顯示心血管疾病不限於高齡層，醫師則呼籲保暖很重要，尤其這波寒流入夜到清晨最冷，民眾應留意家中長輩及幼兒，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣消防局統計，1月23日早上8點到24日早上8點，短短24小時內，全縣就有61件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有6人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這6人當中有4女2男，其中年齡最大的是88歲老婦，年紀最輕的是50歲女子。消防局接獲這6件的通報時間，也全部集中在昨天下午到晚間。

根據消防局數據，他們平日執行急病救護，每天平均有54件，非創傷OHCA每天平均有3件，因此這次1天內有61人冷到掛急診，非創傷OHCA也有6人，都比每天平均數據要高，值得警惕。

消防局表示，氣溫驟降會增加慢性疾患發作或有惡化的風險，呼籲老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，要注意保暖。儘管無法確認這61人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

寒流發威，彰化縣1天內有61人冷到送入急診室，其中有6人OHCA，最年輕50歲。 （資料照）

寒流發威，彰化縣1天內有61人冷到送入急診室，其中有6人OHCA，最年輕50歲。 （資料照）

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