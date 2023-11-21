民進黨彰化第1、2選區陳秀寳、黃秀芳完成登記 合推「秀秀連線」

民進黨提名的彰化縣立委參選人第1選區陳秀寳（左4）、第2選區黃秀芳（右4）共組「秀秀連線」，今天上午前往縣選委會完成登記，支持者高喊雙雙當選，力拚國會過半。（記者張聰秋攝）

2023/11/21 13:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕選情白熱化，明年1月13日總統、立委選舉登記至本週五（24日）截止，民進黨提名的彰化縣立委參選人第1選區陳秀寳、第2選區黃秀芳，組成「秀秀連線」，今天上午前往縣選委會完成登記，大批支持者高喊「挺彰化繼續拚」、「延續真心、為您打拚」，展現疼惜2位立委、支持繼續連任的決心。

爭取3連霸的立委黃秀芳強調自己不包工程、不做生意，是專職的民代並說，她和秀寶都是從基層做起，長期受到鄉親的支持，她2屆的立委任內，一直都在衛環委員會，守護鄉親的健康，還有很多事情尚未完成，未來還很需要繼續在立法院為鄉親爭取福祉。

黃秀芳表示，任內2屆她爭取很多的地方建設，社會福利、教育文化、青年婦幼，以及長輩的健康，任內已爭取了好幾百億的建設回到彰化，目前施工中的大埔截水溝拓寬工程、已動工的彰化縣首座社會住宅，還有火車站後站立體停車場、彰化市延平公園地下停車場都讓彰化市不斷在進步。

立委陳秀寳也說，「我和秀芳一起選在今天1121登記，希望1121票得第一！」希望選民認同與支持，能夠再次讓「秀寶秀芳、秀秀連線」雙雙當選，秀秀連線、幸福無限。她強調，選戰白熱化，這段時間的紛紛擾擾，她相信，鄉親都能夠確實地感受到踏實誠信的民進黨，才能夠堅定地帶領台灣繼續向前走，總統、副總統參選人賴清德、蕭美琴都是萬中選一、最優秀的人才，同樣地，她和秀芳也是鄉親最可以信賴的參選人，她爭取交通道路建設、文化教育經費彌平城鄉教育的差距，更守護農民的權益，她能用政績證明自己的真心與努力，4年來沒有辜負鄉親的期待，懇請鄉親繼續支持認真的立委，力挺秀秀連線。

陪同登記的人群，除了醫界與百工百業支持者、縣議員外，賴清德彰化縣競總主委陳永昌、彰化市長林世賢、前市長邱建富、縣黨部主委楊富鈞等人，他們表示，2位立委都是有行動力的好立委，繼續留在立法院，力拚國會過半，賴清德入主總統府，國家才能正常運作。

爭取3連霸的立委黃秀芳今天在支持者陪同下完成登記。（記者張聰秋攝）

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