為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

民進黨彰化第1、2選區陳秀寳、黃秀芳完成登記 合推「秀秀連線」

民進黨提名的彰化縣立委參選人第1選區陳秀寳（左4）、第2選區黃秀芳（右4）共組「秀秀連線」，今天上午前往縣選委會完成登記，支持者高喊雙雙當選，力拚國會過半。（記者張聰秋攝）

民進黨提名的彰化縣立委參選人第1選區陳秀寳（左4）、第2選區黃秀芳（右4）共組「秀秀連線」，今天上午前往縣選委會完成登記，支持者高喊雙雙當選，力拚國會過半。（記者張聰秋攝）

2023/11/21 13:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕選情白熱化，明年1月13日總統、立委選舉登記至本週五（24日）截止，民進黨提名的彰化縣立委參選人第1選區陳秀寳、第2選區黃秀芳，組成「秀秀連線」，今天上午前往縣選委會完成登記，大批支持者高喊「挺彰化繼續拚」、「延續真心、為您打拚」，展現疼惜2位立委、支持繼續連任的決心。

爭取3連霸的立委黃秀芳強調自己不包工程、不做生意，是專職的民代並說，她和秀寶都是從基層做起，長期受到鄉親的支持，她2屆的立委任內，一直都在衛環委員會，守護鄉親的健康，還有很多事情尚未完成，未來還很需要繼續在立法院為鄉親爭取福祉。

黃秀芳表示，任內2屆她爭取很多的地方建設，社會福利、教育文化、青年婦幼，以及長輩的健康，任內已爭取了好幾百億的建設回到彰化，目前施工中的大埔截水溝拓寬工程、已動工的彰化縣首座社會住宅，還有火車站後站立體停車場、彰化市延平公園地下停車場都讓彰化市不斷在進步。

立委陳秀寳也說，「我和秀芳一起選在今天1121登記，希望1121票得第一！」希望選民認同與支持，能夠再次讓「秀寶秀芳、秀秀連線」雙雙當選，秀秀連線、幸福無限。她強調，選戰白熱化，這段時間的紛紛擾擾，她相信，鄉親都能夠確實地感受到踏實誠信的民進黨，才能夠堅定地帶領台灣繼續向前走，總統、副總統參選人賴清德、蕭美琴都是萬中選一、最優秀的人才，同樣地，她和秀芳也是鄉親最可以信賴的參選人，她爭取交通道路建設、文化教育經費彌平城鄉教育的差距，更守護農民的權益，她能用政績證明自己的真心與努力，4年來沒有辜負鄉親的期待，懇請鄉親繼續支持認真的立委，力挺秀秀連線。

陪同登記的人群，除了醫界與百工百業支持者、縣議員外，賴清德彰化縣競總主委陳永昌、彰化市長林世賢、前市長邱建富、縣黨部主委楊富鈞等人，他們表示，2位立委都是有行動力的好立委，繼續留在立法院，力拚國會過半，賴清德入主總統府，國家才能正常運作。

爭取3連霸的立委黃秀芳今天在支持者陪同下完成登記。（記者張聰秋攝）

爭取3連霸的立委黃秀芳今天在支持者陪同下完成登記。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃秀芳成立西區後援會 陳其邁喊催票顧台灣
2023/11/18 19:38

黃秀芳成立西區後援會 陳其邁喊催票顧台灣
為陳秀寳站台 林佳龍：藍白合不合不要緊 賴清德就是最好的選擇
2023/11/11 17:28

為陳秀寳站台 林佳龍：藍白合不合不要緊 賴清德就是最好的選擇

鳳山93期土地重劃獲金質獎肯定(高市府廣告)
滿出來了！彰化民進黨立委陳秀寳競總成立爆人潮
2023/11/11 11:31

滿出來了！彰化民進黨立委陳秀寳競總成立爆人潮
進攻藍軍票倉！陳秀寳成立彰化和美後援會 邀雙帥助攻搶票
2023/10/01 22:59

進攻藍軍票倉！陳秀寳成立彰化和美後援會 邀雙帥助攻搶票

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
彰化縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播