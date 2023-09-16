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彰化老翁騎單車到雲林失聯11天 動員600人次警力搜尋

68歲翁騎腳踏車離家後失蹤至今長達11天，彰化騎車到雲林足跡長達上百公里。（警方提供）

68歲翁騎腳踏車離家後失蹤至今長達11天，彰化騎車到雲林足跡長達上百公里。（警方提供）

2023/09/16 10:12

〔記者湯世名／彰化報導〕68歲老翁楊金陵本月6日從彰化縣福興鄉住處騎腳踏車離家後即告失蹤，警方據報通報各單位調閱監視器根據其移動軌跡搜尋，赫然發現楊翁沿彰濱海邊往內陸騎到員林市，再往南騎到二水鄉，跨越彰雲大橋後足跡一路抵達雲林縣莿桐鄉，旋即再度失去蹤影，足跡長達上百公里。11天來動員逾600人次警力搜尋，對於楊翁身無分文如何度過這11天讓警方百思不解。

鹿港警分局指出，楊金陵6日下午3點40分騎乘橘色捷安特自行車離家，離家當天身上穿著是未穿上衣、灰色短褲、藍色拖鞋、短髮（白），前往鹿港鎮的家屬住處拿取信件，不料後來就告失蹤，直到晚間都沒有返家，家屬外出找尋未果而報案。家屬表示，楊男有可能疑似失智因而走失。

警方調閱相關路口監視器發現，老翁6日下午4點15分曾在鹿西路與台61線路口往北，當時警方動員60人次的警力、民力前往吉安路防風林區、慶安水道等區域擴大搜尋，不料均未尋獲，透過監視器又發現楊翁騎車往內陸移動，沿途調閱監視器，又發現楊翁曾出現在員林市區繞行，再一路南下到社頭鄉、二水鄉，甚至跨越彰雲大橋抵達雲林縣，最後身影出現在莿桐鄉，至此再次失去楊翁蹤影。

警方表示，11天來共動員逾600人次警力，搜尋地區包括學校、機關、車站、景點與沿海區域，惟都無所獲。楊翁身無分文，這11天來足跡已長達上百公里，到底怎麼度過讓他們百思不解，已請雲林縣警方協同搜尋，希望能盡快把老翁找到平安回家。

68歲老翁楊金陵失蹤至今第11天杳無音訊，警方全力搜尋。 （警方提供）

68歲老翁楊金陵失蹤至今第11天杳無音訊，警方全力搜尋。 （警方提供）

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