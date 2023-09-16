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太熱情！彰化線西「摸蛤」報名逾千人 主辦單位保證「人人有蛤挖」

超人氣的彰化線西挖蛤活動即將登場，今年報名人數已破千人。（資料照，記者劉曉欣攝）

超人氣的彰化線西挖蛤活動即將登場，今年報名人數已破千人。（資料照，記者劉曉欣攝）

2023/09/16 00:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣的彰化線西「一畝海的小旅行」摸超大海蛤活動，9月17日首登場的報名人數已超過1500人，有民眾擔心會不會「蛤比人多」，執行長黃泯嘉保證「人人有蛤挖」！

黃泯嘉表示，因為今年民眾報名太過熱情了，人數比往年都多，還在持續增加中，為了這場年度盛事，要讓想來的人都能夠下場挖到野生文蛤，已做好萬全準備，也做了最好備案。人數如果真的爆大量，將會臨時加開另一場地，滿足所有想挖蛤的心。

黃泯嘉說，當初會想到舉辦「挖蛤」活動的初心，其實很簡單，就是希望能夠創造「多贏」。因為，在外海野生放養文蛤，時序入秋就進入收成尾聲，這時候如果再僱專業挖蛤工，對漁民來說，不一定具有經濟效益。他才會想到，為何不開放給民眾來「玩一玩」，賣價直接就算「大盤價」每台斤100元計費，讓漁民多一點收入，民眾也能夠體驗挖蛤樂趣。

但「挖蛤」活動一推出就大受歡迎，還培養一批死忠的熟客，以今年來說，報名當中有6成的都是曾經參加過的民眾，每年都在敲碗，每年都從北中南趕到線西，來線西「一期一會」。

「保證人人有蛤挖！」黃泯嘉說，今年因為農曆有閏月的關係，收成的時程也延後了，因此，外海放養文蛤預估還有兩成尚未收成，「來再多人也不怕」。但為了確保每人都能夠挖到文蛤，人數太多的話，會再加開場地給民眾挖文蛤，拿出海口人滿滿的誠意，「來挖就一定要挖得到才行」。

彰化線西挖蛤活動，今年報名人數已破千人。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化線西挖蛤活動，今年報名人數已破千人。（資料照，記者劉曉欣攝）

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