彰化和美車位難求 舊宿舍拆掉先蓋停車場

彰化縣和美鎮停車位一位難求，鄰近市場與和美國小的老舊宿舍拆除後將興建圓環停車場，開工後預計今年12月初完工啟用。（和美鎮公所提供）

2024/07/31 16:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮是全縣人口第3名的鄉鎮市，僅次彰化市、員林市，但路邊停車格與公有停車場卻是一位難求。和美鎮長林庚壬表示，將拆除園環旁舊有宿舍改建停車場，縣府也在規劃忠全運動公園改建並增設地下停車場，也向中央爭取和中廣場興建地下停車場，預估市區可增加237席停車格，解決市中心停車困擾。

林庚壬指出，今天動工的和美圓環停車場工程，原址為老舊公家宿舍，鎮公所透過一間、一間慢慢收回來，由於地點鄰近菜市場與和美國小的黃金地段，決定將457坪用地先作為停車場，規劃可停39部汽車，預計今年12月初完工，終止長期以來周邊停車的惡夢，長期再來規劃為商場停車多重用途的建物。

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林庚壬表示，和美鎮近來建案多，將有更多人移居和美，對於停車的需求也提高，目前和美鎮現有廣停1、廣停3、廣停4等3處公有停車場，可停放125輛汽車，全採委外經營，業者以4年1100萬元得標，而圓環停車場未來也將比照公有停車場採取委外經營。

目前和美鎮的路邊停車格有142格，預計將在忠孝路一帶劃設至少30格路邊停車格，因此，和美鎮今年底公有停車場加上路邊停車格，總數預計將有336個汽車的停車位。

不過，林庚壬指出，和美市區的停車位確實不足，縣府已在規劃忠全運動公園改建並增設地下停車場，預計明年發包，將可提供大約100部汽車的停車位。同步也向中央爭取和中廣場興建地下停車場，預估可提供97個汽車停車位，就可讓市區的路邊停車位加上公有停車場總汽車格數來到533格，大大提高停車的量能。

縣府教育處表示，忠權運動公園改建並增設地下停車場工程目前正在進行規劃，原則上會分期辦理，第一期將先施作地下停車場、羽球館與遊戲區，第二期為跑道與風雨球場。

彰化縣和美鎮停車位一位難求，鄰近市場與和美國小的老舊宿舍拆除後將興建圓環停車場，開工後預計今年12月初完工啟用。（和美鎮公所提供）

彰化縣和美鎮忠全運動公園正在進行改建規劃，也將增設地下停車場。（記者劉曉欣攝）

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