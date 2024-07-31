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明道大學將退場 前校長陳世雄感嘆：董事會貪婪、無能造成

陳世雄（右）受邀到明道大學惜別茶會表演，校長林博文（左）頒感謝狀給他。（記者顏宏駿攝）

陳世雄（右）受邀到明道大學惜別茶會表演，校長林博文（左）頒感謝狀給他。（記者顏宏駿攝）

2024/07/31 14:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕私立明道大學8月1日起將正式退場，該校教職員今天舉辦一場溫馨的惜別茶會，場面離情依依，大家看到前校長陳世雄到場都流下淚來，陳世雄鼓勵大家說，私校會走到退場，主要原因都是董事會的貪婪或無能，學校大部分的教職員工都盡心盡力，可以問心無愧，所以不需要為學校退場負任何責任。

陳世雄在任時，是明道大學的巔峰時期，當時全校師生近萬人。今天他以行動力挺學校到最後。

他說，面對學校的退場，旁觀者大可以瀟灑地說「酒店關門我就走人。」但是曾經付出心力的同仁和教職員工，眼看它起高樓，眼看它聘教授，眼看它招學生，但轉眼間，樓沒有塌卻已經人去樓空。真是無限感慨。

他說，明道大學退場，要感謝教育部的接管，特別要感謝林博文校長，以無比的愛心和耐心，發揮高度的智慧和勇氣，充分照顧到全體師生員工的權益，特別是留守到最後一刻的5位主管都堅持到最後一刻。

他說，平心而論，私立學校的退場，主要原因都是董事會的貪婪或無能，學校大部分的教職員工都盡心盡力，可以問心無愧，所以不需要為學校退場負任何責任。

但是大部分的教職員，對已經畢業的校友，和在校必須被安置到其他學校的學生，都會有一種虧欠感。

他表示，明道大學有健全的校友會，校友人數國內外有兩三萬人，校友會總會長陳世曉（歐典生物科技公司董事長）願意扛起責任，繼續服務校友，讓明道大學的畢業校友有歸屬感。

陳世雄原本是中興大學的學務長，當年臨危受命到明道大學擔任校長，他專精於農業經營，校長退休後在溪州鄉經營農場，實踐自己的農業理念，閒暇與明道同仁組成蕯克斯風樂團四處演奏，今天他也下場表演。

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