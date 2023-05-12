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    首頁　>　彰化縣

    涉貪定讞停職 北斗鎮長李玄在：連任已證明鄉親肯定「死而無憾」

    北斗鎮長李玄在。（記者顏宏駿攝）

    北斗鎮長李玄在。（記者顏宏駿攝）

    2023/05/12 17:20

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮長李玄在涉貪，去年2月被台中高分院依圖利等罪判刑1年10月，予以停職，但去年11月26日再度當選，重回鎮長寶座。最高法院昨天宣判，維持台中高分院更一審的判刑1年10月、褫奪公權2年的判決，李玄在確定喪失服公職之權且須入監執行。而對於北斗鎮長一職，即將由彰化縣指定代理人選並辦理補選，鎮長補選日子未定，但目前傳出可能參選者包括李玄在的妻子、前鎮長楊麗香，以及民進黨前縣議員江熊一楓等人，至於本屆高票落選的顏宏霖也有參選打算。

    李玄在表示，對於案子定讞他感到無比的悲憤、委曲，因為事件發生時，他只是一名老百姓，他只想「便民」，司法卻認定「圖利」，「我悲憤莫名」，但也只能接受。

    他強調，這個罪，他被判得很冤枉，自己是無奈又無辜，當時是太太楊麗香擔任鎮長，他只是一名小老百姓，老百姓如何圖利老百姓，但判決也只能接受，他尋求連任時獲得鄉親的支持，就已證明鄉親對他的肯定，「我死而無憾！」感謝鄉親給他再服務的機會，未來會如何，他不知道，「我會坦然面對，不會逃跑，也沒必要」。

    未來，縣府將派代理人擔任北斗鎮長，主要任務是辦理補選，目前被點名的包括李玄在的夫人，也就是前鎮長楊麗香，民進黨方面，前縣議員江熊一楓呼聲極高，另外，本屆高票落選的顏宏霖也有參選打算，國民黨內也有可能另推人選。目前上述被點名的當事人都相當低調，他們皆表示，會考量支持者的意見，適當時機再對外說明。

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