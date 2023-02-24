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    首頁　>　彰化縣

    彰化村上國小成立校狗志工隊 訓練專長要會搬米袋衝刺

    彰化村上國小獲贈一隻柯基犬「樂樂」，吸引不少學生寵愛，校方為此培訓校狗照顧志工隊。（記者陳冠備攝）

    彰化村上國小獲贈一隻柯基犬「樂樂」，吸引不少學生寵愛，校方為此培訓校狗照顧志工隊。（記者陳冠備攝）

    2023/02/24 21:23

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉村上國小去年校慶時獲贈一隻柯基犬「樂樂」，吸引不少學生寵愛，校方於是開課培訓校狗照顧志工隊，還用搬米袋訓練如何抱狗，經過2個月磨合，最後有22名學生通過考試拿到證照，未來他們將排班輪值遛狗、撿拾糞便，學習並體驗如何正確照顧寵物。

    村上國小新狗「樂樂」去年底來到學校，當時僅是3個月大幼犬，因為活潑可愛，立刻受到全校學生歡迎，一下課就有不少學生跑到校長室跟樂樂一起玩耍，更有不少人喊著要養，校方認為乾脆成立校狗照顧志工隊，並藉機推廣生命教育，立刻吸引近80名學生報名。

    村上國小校長黃宏田表示，為讓學生懂得如何照顧樂樂，校方初期先安排學生對柯基犬基本認識，接著學習如何遛狗、拴狗繩、撿拾糞便等，另外樂樂長得又快又好動，目前已有5、6公斤重，未來還會不斷長大，因此還用抱米袋訓練如何抱狗，也發現樂樂在暴衝時，低年級學生根本拉不住，最後經面試選出22名中、高年級生當校狗志工隊，並頒發證照。

    五年級學生黃宥程表示，想要養狗但家裡不允許，所以來當校狗志工，他會從樂樂的動作中看出狗狗的心情，再給牠需要的照顧，覺得很有成就感。四年級學生張恩綺說，覺得樂樂很可愛，所以想要照顧看看，最辛苦的就是清大便，因為很難清理。

    村上國小校狗志工隊員必須抱得起狗，培訓課程還用抱米袋訓練如何抱狗。（村上國小提供）

    村上國小校狗志工隊員必須抱得起狗，培訓課程還用抱米袋訓練如何抱狗。（村上國小提供）

    村上國小請來狗專家為學童上課，學習如何遛狗、拴狗繩、撿拾糞便。（村上國小提供）

    村上國小請來狗專家為學童上課，學習如何遛狗、拴狗繩、撿拾糞便。（村上國小提供）

    村上國小請來狗專家為學童上課，學習如何遛狗、拴狗繩、撿拾糞便。（村上國小提供）

    村上國小請來狗專家為學童上課，學習如何遛狗、拴狗繩、撿拾糞便。（村上國小提供）

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