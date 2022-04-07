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    慶祝登基70年一日限定 英女王獨鍾「小短腿」咖啡館登場

    英國伊莉莎白女王喜愛柯基廣為人知，也首次「柯基專屬」咖啡廳活動。（法新社、圖取自活動官網；本報合成）

    英國伊莉莎白女王喜愛柯基廣為人知，也首次「柯基專屬」咖啡廳活動。（法新社、圖取自活動官網；本報合成）

    2022/04/07 20:16

    〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）今年登基滿70週年的「白金禧年」（Platinum Jubilee），英國活動團隊將在5月29日舉辦一日限定的「女王愛犬」柯基咖啡廳。

    據《獨立報》報導，英國女王伊莉莎白二世今年2月6日登基滿70週年，也是英國首次有君主慶祝這個被稱為「白金禧年」的節慶。為此，英國專辦家犬活動的「巴哥咖啡」團隊（Pug Cafe），選定在5月29日在倫敦舉辦英國史上首個「柯基犬」專屬一日快閃咖啡廳。

    報導指出，柯基是伊莉莎白女王最愛的犬種，她對柯基的愛也廣為人知，自1952年登基以來，她已經飼養過逾30隻柯基，目前她擁有3隻狗，一隻純種柯基「穆克」（Muick）、柯基臘腸混種「糖糖」（Candy），以及可卡犬莉絲（Lissy）。

    據悉，英國「伊莉莎白二世白金禧年」國定連假將從6月2日開始至6月5日，英國政府也已承諾將為國民帶來「一世代僅有一次」的難忘慶典和表演節目。

    為慶祝英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II，右）今年登基滿70週年的「白金禧年」（Platinum Jubilee），英國活動團隊將在5月29日舉辦一日限定的「女王愛犬」柯基咖啡廳。（法新社）

    為慶祝英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II，右）今年登基滿70週年的「白金禧年」（Platinum Jubilee），英國活動團隊將在5月29日舉辦一日限定的「女王愛犬」柯基咖啡廳。（法新社）

    英國伊莉莎白女王喜愛柯基廣為人知，圖為民眾扮演伊莉莎白牽著柯基犬。（法新社）

    英國伊莉莎白女王喜愛柯基廣為人知，圖為民眾扮演伊莉莎白牽著柯基犬。（法新社）

    這是英國首次有君主歡慶「白金禧年」，也是首次「柯基專屬」咖啡廳活動。（圖取自活動官網）

    這是英國首次有君主歡慶「白金禧年」，也是首次「柯基專屬」咖啡廳活動。（圖取自活動官網）

    伊莉莎白女王（左）自1952年登基以來，已經飼養過逾30隻柯基。（法新社）

    伊莉莎白女王（左）自1952年登基以來，已經飼養過逾30隻柯基。（法新社）

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