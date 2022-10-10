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    首頁　>　彰化縣

    彰化長青卡PK台中敬老卡 縣民自嘲不實用「卡細漢」

    很多長者外出就醫或到日照中心上課，要自費叫計程車接送，長青福利卡每月1000元額度「中看不中用」不能拿來搭計程車。（記者張聰秋攝）

    很多長者外出就醫或到日照中心上課，要自費叫計程車接送，長青福利卡每月1000元額度「中看不中用」不能拿來搭計程車。（記者張聰秋攝）

    2022/10/10 14:51

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化長青卡只能用來搭公車和短程溪頭、日月潭南投縣的客運，跟鄰近台中市敬老愛心卡可搭公車、國道客運、台中捷運、計程車就醫，彰化縣使用範圍狹隘，造成活卡率低，兩縣市一比高下，彰化人自嘲「卡細漢」很遜。

    不少彰化人抱怨，長青卡「中看不中用」，美意很好但不實用，只能搭公車或到南投觀光景點，但現在很多長者白天要到日照中心上課，為了安全和便利，大都花錢請計程車專程接送，點到點單趟市區要120元，往返就要240元，長青卡根本派不上用場。

    還有民眾羡慕台中人，敬老卡可搭計程車才務實也才真正照顧長者需求，彰化市黃姓市民說，80歲的媽媽一週要到日照中心上3天課，每個月上12天，政府依照評估等級無法補足全額天數的車資，不足的部分就要家人叫計程車接送，如果長青卡可以拿來搭計程車到日照中心或就醫，長者使用率就會很高，目前長青卡使用點數很狹隘，多數長者根本都派不上用場，怪不開申請情況不是那麼踴躍，即使申請了使用率也很低。

    對此，縣府社會處表示，彰化縣長青幸福卡目前持有卡數約13萬8000張，實際使用中的活卡約7萬3000多人，比率5成2，1年編列預算約1.3億元；目前使用於彰化客運、員林客運、南投客運及中鹿客運，主要行駛於公路及溪頭、日月潭等觀光景點之用途。

    社會處指出，為增加長青幸福卡使用效益，讓長輩覺得這張卡好用，彰化縣逐步規畫擴充長青幸福卡功能，於今年8月1日增加國光及統聯國道客運，讓長輩能利用這張卡到縣外去旅遊、探親及訪友，同時規劃結合縣內基層醫療診所折抵基本部分負擔費用，讓長輩就醫亦能享有優惠福利。此外，陸續規劃長青幸福卡使用於縣內觀光旅遊行程，接洽台鐵折抵乘車費用功能等計畫案，長青卡用意希望鼓勵長輩能走出來，盡量使用，只要長輩用得到，縣府會努力滿足長者的需求。

    台中敬老愛心卡可用來搭計程車且合作對象普及，彰化雖有每月1000元點數的長青福利卡，只能搭公車或客運，對長者的真正需求不高。（記者張聰秋攝）

    台中敬老愛心卡可用來搭計程車且合作對象普及，彰化雖有每月1000元點數的長青福利卡，只能搭公車或客運，對長者的真正需求不高。（記者張聰秋攝）

    彰化長青福利卡今年8月1日增加國光及統聯國道客運，讓長輩能利用這張卡到縣外去旅遊、探親及訪友。（記者張聰秋攝）

    彰化長青福利卡今年8月1日增加國光及統聯國道客運，讓長輩能利用這張卡到縣外去旅遊、探親及訪友。（記者張聰秋攝）

    彰化長青卡可用來搭彰化客運、員林客運、南投客運及中鹿客運，主要行駛於公路及溪頭、日月潭等觀光景點之用途。（記者張聰秋攝）

    彰化長青卡可用來搭彰化客運、員林客運、南投客運及中鹿客運，主要行駛於公路及溪頭、日月潭等觀光景點之用途。（記者張聰秋攝）

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