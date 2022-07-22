搭車免錢！ 彰縣長青卡新增8條長途國道客運路線看這裡

彰化縣長王惠美（中）今與統聯副總經理許凱翔（左）、國光客運副董事長王應傑（右）共同簽署合作宣言，宣告這兩家客運公司往返台北、高雄兩地的國道長途路線，納入長青卡免費乘車的補助範圍。（記者張聰秋攝）

2022/07/22 15:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長青幸福卡（簡稱「長青卡」），每人每卡儲值1000點社福點數（1點等1元），可憑卡扣點數搭乘公車，在長者反映侷限於公車或只能搭乘彰化溪頭直達車，範圍有限，縣府今宣布，8月1日起，新增8條長途國道客運路線，北到台北、南到高雄，長者都可以使用卡扣點支付車資，旅遊探親都方便。

8條國道客運路線各是統聯客運「1615彰化-臺北」、「1616員林-臺北」、「1621臺中-高雄」、「1630西港-臺北」、「1652鹿港-臺北」，還有國光客運「1828彰化-臺北」、「1829員林-臺北」、「1830北斗-臺北」。

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長者持長青卡至統聯或國光客運售票窗口購買車票，即可使用社福點數（每人每月1000點社福點數，每月1日歸零重新計算）全額扣抵車資費用，起訖站最遠「1830北斗-臺北」單趟210元、來回420元，全額折抵420元車資。

全縣65歲以上人口約22萬餘人，長青幸福卡對象65歲以上縣民、55歲至64歲原住民者，目前累計持卡人數13萬5653人。

縣長王惠美今與統聯副總經理許凱翔、國光客運副董事長王應傑共同簽署合作宣言，宣告這兩家客運公司往返台北、高雄兩地的長途路線，納入免費乘車補助範圍；長青卡補助長者搭乘彰化客運、員林客運、南投客運之各線公車路線，還有中鹿客運兩條指定路線（16路、9018路），再增加國光、統聯共8條國道客運路線，路線從市區擴及縣市，現在連上國道也可以使用。

民眾持卡至售票窗口購買車票，即可刷卡扣抵全額車資費用，好比說，搭乘統聯客運從彰化出發前往臺北，敬老優待票價165元，可用社福點數165點支付，搭乘國光客運從彰化出發前往臺北，敬老優待票價160元，一樣使用社福點數160點。

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