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    竹塘農會百週年 民眾爭搶「鴉片米」

    竹塘農會「飄香米」就是傳說中的「稻米界的鴉片」。（記者顏宏駿攝）

    竹塘農會「飄香米」就是傳說中的「稻米界的鴉片」。（記者顏宏駿攝）

    2022/10/08 17:04

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉農會今天舉行創立百週慶祝大會，由於竹塘號稱米鄉，農會每天舉辦六場「米食吃免驚」，包括油飯、壽司、米糕、湯圓、爆米香…等，分時段免費品嚐，其中有許多民眾指名要吃「鴉片米」，原來這是竹塘鄉農會專有的稻米品種，總幹事詹光信說，因為「吃了會上癮」，被消費者形容是「稻米界的鴉片」，其實它是台中農場改育種而成的「台中194號」香米。

    竹塘農會百週年慶祝大會一大早就湧入上千人，大家紛紛排隊等著品嚐美食，農會近10個家政班一字排開，9點一到開始發放，很多攤位不到半小時就發光。米食品嚐區一天有3場，另有3場爆米香DIY，也可以吃到道地竹塘米製成的古早味爆米香。

    不少民眾上前問「有沒有鴉片米試吃？」工作人員不知這是什麼東西，一旁的總幹事詹光信一聽就知道，他說，這是竹塘農會專有品種「台中194號香米」，4年前由台中區農改場授權給竹塘農會種植，發現稻米口感Q彈，香味更是獨特，打趴市面上許多品牌米，有消費者說「這是吃了會上癮的米」，後來大家就稱它是「稻米界的鴉片」。

    詹光信表示，慶祝農會百週年，有一連串的活動，9日還有戰神朱木炎加持的竹塘精典馬拉松，歡迎大家一起來竹塘米鄉一遊。

    竹塘農會百週年活動，民眾爭相品嚐美食。（記者顏宏駿攝）

    竹塘農會百週年活動，民眾爭相品嚐美食。（記者顏宏駿攝）

    竹塘農會百週年活動，民眾爭相品嚐美食。（記者顏宏駿攝）

    竹塘農會百週年活動，民眾爭相品嚐美食。（記者顏宏駿攝）

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