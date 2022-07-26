為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    洋菇全年吹冷氣又大又白！ 彰化「黑貓姐」獲產銷履歷達人

    「黑貓姐」李美玲刷亮竹塘洋菇招牌，繼獲選全國模範農民、全國績優農業產銷班後，今年再獲選全國產銷履歷達人肯定。（記者陳冠備攝）

    「黑貓姐」李美玲刷亮竹塘洋菇招牌，繼獲選全國模範農民、全國績優農業產銷班後，今年再獲選全國產銷履歷達人肯定。（記者陳冠備攝）

    2022/07/26 19:17

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉是全台洋菇生產重鎮，其中人稱「黑貓姐」的菇農李美玲與丈夫莊孟引突破傳統，採用全空調環溫控制系統養菇，並記錄每顆洋菇生長，讓洋菇「又大又白」，成為美式賣場的熱賣商品，李美玲為食安用心把關精神，獲選今年全國產銷履歷達人肯定。

    竹塘鄉因地理因素，在1980年代全鄉約有400庫（每庫約50坪）傳統養菇室，後來不敵其他產地技術，一度只剩80庫，產業面臨低點，15年前，李美玲北漂返鄉接棒公公洋菇栽種事業，她為了讓洋菇四季都能收成，引進環控設備養菇，另外研發「獨立床式發酵」、「獨立走菌培養室」與添加「胺基酸」灑水，14天就能達到內發酵與巴式消毒，比傳統快5天，也提升洋菇白皙度，減少病蟲害跟感染，種出比如雞蛋般大小的「霸王洋菇」。

    李美玲重新刷亮竹塘洋菇招牌，2020年獲選全國模範農民，2021年又率領產銷班奪下「全國績優農業產銷班」殊榮，今年農委會公布年度產銷履歷達人，成為彰化農業唯一上榜名單，繼續「黑貓姐的洋菇傳奇」。彰化縣政府、縣議會議長謝典林和立法委員謝衣鳳等人今日到場祝賀，並張貼紅榜，李美玲開心表示，會繼續為農業努力。

    李美玲說，現代培養洋菇屬於高門檻技術，為了保持洋菇的好品質，利用環控讓洋菇在密閉空間成長，也因此用電所費不貲，尤其地球暖化嚴重，面對近年氣溫異常飆升，其額外墊高洋菇培育難度和成本，讓經營更加辛苦，但是對復興竹塘洋菇產業仍會繼續堅持品質，努力下去。

    台中區農業改良場秘書蕭政弘表示，李美玲突破傳統技術，讓洋菇在有機環境中生長，同時加入「產地到餐桌」的食安觀念，讓消費者可憑產銷履歷，掃描Q&R Code就能蹤其生產足跡，讓消費者可安心採購。

    竹塘洋菇產農「黑貓姐」李美玲（左6）為食安用心把關，獲選今年全國產銷履歷達人肯定。（記者陳冠備攝）

    竹塘洋菇產農「黑貓姐」李美玲（左6）為食安用心把關，獲選今年全國產銷履歷達人肯定。（記者陳冠備攝）

    菇農李美玲採用全空調環溫控制系統養菇，提升洋菇白皙度，減少病蟲害跟感染，經常種出如雞蛋般大小的「霸王洋菇」。（記者陳冠備攝）

    菇農李美玲採用全空調環溫控制系統養菇，提升洋菇白皙度，減少病蟲害跟感染，經常種出如雞蛋般大小的「霸王洋菇」。（記者陳冠備攝）

    人稱「黑貓姐」的菇農李美玲（右）與丈夫莊孟引（左）突破傳統，採用全空調環溫控制系統養菇。（記者陳冠備攝）

    人稱「黑貓姐」的菇農李美玲（右）與丈夫莊孟引（左）突破傳統，採用全空調環溫控制系統養菇。（記者陳冠備攝）

    菇農李美玲突破傳統，讓洋菇全天吹冷氣，種出來的洋菇又大又白。（記者陳冠備攝）

    菇農李美玲突破傳統，讓洋菇全天吹冷氣，種出來的洋菇又大又白。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「霸王洋菇」美式賣場常缺貨 原來藏了一段「黑貓姐傳奇」
    2022/01/04 16:42

    「霸王洋菇」美式賣場常缺貨 原來藏了一段「黑貓姐傳奇」
    吹冷氣的洋菇比小籠包還大！ 竹塘李美玲獲選全國模範農民
    2020/12/14 06:25

    吹冷氣的洋菇比小籠包還大！ 竹塘李美玲獲選全國模範農民

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    台電經理退而不休 80歲葉金櫻獲產銷履歷達人
    2020/07/29 16:25

    台電經理退而不休 80歲葉金櫻獲產銷履歷達人
    柚農郭秋寶獲產銷履歷達人 南市農業局長貼紅榜祝賀
    2020/07/26 11:05

    柚農郭秋寶獲產銷履歷達人 南市農業局長貼紅榜祝賀
    「國產蔬菜的珍珠」 竹塘「霸王洋菇」法國人也稱讚
    2019/01/08 20:43

    「國產蔬菜的珍珠」 竹塘「霸王洋菇」法國人也稱讚
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播