溫馨母親節 大夜班「超級媽媽」守護偏鄉老大人

劉娜娟是華山天使站的專職志工，跟許多長輩結為好友。（記者顏宏駿攝）

2022/05/08 18:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林地區人口外移嚴重，以致有許多「老大人」留在當地獨居，「老人志工」嚴重不足，但芳苑工業區有一個「超級媽媽」，她是服務東隆紡織的劉娜娟，每天大夜下班就往「華山基金會天使站」跑，一做就是6年，她從服務個案中，看到偏獨居老人認命、知足的生活態度，她從中吸取生命的養份，也帶著自己一雙兒女一起投入志工。

現年41歲的劉娜娟，子女都已成年，經常上大夜班的她，過去下班就到台中、鹿港、員林逛街血拚，這種日子過久便覺乏味，直到先生6年前當選模範勞工，在表揚餐會上認識了華山芳苑天使站長洪秀卿，得知天使站缺人手，便進來幫忙，後來成為專職的志工。

劉娜娟說，在個案訪視的過程中看見「人生百態」，她無法相信，現今的台灣有人「家徙四壁」仍能安穩過日，這是一名67歲的長輩，他每天睡在廢棄工寮，生活只靠外界慈善團體和鄰里接濟，住處沒有廁所，他便在住處旁挖了2坪大的「芋仔田」解便，想排便，就是挖個洞「種芋」，生活環境非常差，後來經過華山的轉介，到長照中心接受照護，她永遠記得，老先生得知自己可以到安養機構長住的激動神情。

她說，她常從個案中看到生命的光輝，一對坐著輪椅的阿公、阿嬤，已經需要他人照顧，兩老竟然還要長期照顧中風臥床的兒子，她看到阿嬤即使艱苦過日，見到她訪視總是一臉燦爛的笑容。

服務6年下來，劉娜娟樂在其中，還會帶著一對兒女一起服務，她說，她從是看到個案學會面對生命磨難的韌性，覺得偏遠的獨老「要得不多」，但只要多幫他們一下，對方就會感謝萬分，這種謙卑面對生活，知足常樂的態度，是志工生涯帶給她的生命養份。

劉娜娟（右）是華山天使站的專職志工，跟許多長輩結為好友。（華山基金會提供）

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