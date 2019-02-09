史上最冷寒流襲北海道 東京9日也將降大雪

2019-02-09

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本觀測史上最強寒流籠罩北海道地區，八日道內各地氣溫幾乎都降到攝氏零下十度以下，有「日本第一冷」之稱的北海道陸別町九日溫度預測可能降至零下三十一度，有機會成為今年日本首個零下三十度的地區。受到寒流影響，包括東京在內的關東地區九日恐降大雪。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，八日上午籠罩在札幌上空一千五百公尺的冷氣團最低溫達零下二十四．四度，低於一九八四年十二月的零下二十四度，創下一九五七年開始觀測以來的最低溫紀錄。為此札幌白天最高溫低於零下十一度，也是四十年來首見，日本時間上午十一點左右，札幌零下十一．七度、旭川市零下十三．七度、北見市零下十一．六度。日本最冷的陸別町今天氣溫低於零下二十度，預測明天會更冷下探零下三十一度。

冷吱吱的地方除了北海道之外，關東地區九日到十日間也有降雪的可能，東日本上空將有一波零下六度的冷氣團抵達，伊豆群島附近生成的低氣壓也會東進，冷鋒加水氣可能帶來大雪，日本氣象廳預測關東北部山區積雪可能達十至二十公分，平原地區和東京都心二十三區積雪也將達五至十公分。

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