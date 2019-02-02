美退出ＩＮＦ 俄︰挑起新軍備競賽

2019-02-02

俄國部署近百枚9M729飛彈瞄準歐洲

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普一日發表聲明，宣布美國決定退出美俄簽署的「中程核武條約」（ＩＮＦ），自二日起停止遵守條約規定，並在半年後正式退出條約。俄國外交部對此表達遺憾，並反控美國意圖挑起新軍備競賽，拖垮俄羅斯經濟。美國國務卿龐皮歐去年十二月初警告，若俄國未在六十天內，亦即本月二日之前撤回所部署的9M729新型巡弋飛彈系統，美國將中止該條約。華爾街日報報導，美國近期已知會西方盟邦，俄國對9M729飛彈的部署不減反增，目前已達四個營、近一百枚飛彈。

美官員︰得以讓川普政府放手反擊中國

美俄於一九八七年簽署的ＩＮＦ，旨在禁止部署與生產射程範圍五百至五千五百公里的所有短、中程陸基彈道飛彈與巡弋飛彈，該條約是冷戰以來，美蘇兩大超級強權武器管制的核心，然而，美方一再指控俄方違約。美國官員透露，退出ＩＮＦ讓川普政府得以放手反擊中國，因為中國透過大量部署射程範圍超越該限制的飛彈，在亞洲取得明顯的軍事優勢。

公告後半年正式生效

美國將在函告俄國後半年，正式退出該條約。儘管雙方代表在一月中旬於日內瓦以及三十一日在北京展開最後談判，卻都毫無進展。俄方代表、副外長雷雅布可夫表示，「美國立場非常強硬，像是在發布最後通牒」，「我們認為ＩＮＦ有其必要，它符合我國與歐洲安全的利益；以片面行動破壞條約十分不負責。」雷雅布可夫譴責美國打算挑起俄國無法勝利的新軍備競賽，拖垮俄國經濟。克里姆林宮發言人佩斯科夫一日也表示，預料近期將接獲美方正式通知，他說，「美國老早就決定要廢除條約了」。

德國總理梅克爾一日指控俄國明顯違反條約，但也強調她會利用半年的公告期，盡力與美國對話，希望挽救ＩＮＦ。北約秘書長史托騰伯格表示，他已要求軍事將領，「為沒有ＩＮＦ的世界」做好準備。

美國退出ＩＮＦ，不僅使美俄關係更形惡化，也逼迫歐洲盟邦思考是否允許美國在歐洲部署反制飛彈。目前美國在歐洲並未部署可以攜帶核子彈頭的飛彈。對此，卡內基國際和平基金會聲明說，儘管俄國違約問題嚴重，但美國退出條約將「解開美俄新飛彈競賽的束縛」。

俄國在二○一七年首度部署機動式飛彈系統9M729。去年十一月，美國國家情報首長寇茲警告，該飛彈系統將提供莫斯科「更多襲擊盟邦軍事目標與人口的選項，且不消耗俄國的戰略攻擊武器以及諸如海射式巡弋飛彈等戰區攻擊資源」。十二月間，西方官員說，俄國有三個9M729飛彈營，分別駐於俄國中、西部，以及一個飛彈試射區，但本週情資顯示，該飛彈營已擴增至四個。

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