擴大飛彈防禦 美擬在日部署攔截雷達

2019-01-30

〔編譯魏國金、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕日本「讀賣新聞」廿八日報導，美國有意在日本部署名為「國土防禦雷達」（HDR）的大型固定雷達，從飛彈發射地點附近，追蹤襲向美國本土、夏威夷和關島等地的洲際彈道飛彈（ICBM），以協助美軍加以攔截。川普政府十七日公布修正版「飛彈防禦評估」（Missile Defense Review），點名中國、俄羅斯與北韓可能以ICBM攻擊美國，進而宣布將強化美國的飛彈防禦系統，相關部署便是該強化計畫的一環。

報導引述多名美日政府消息人士說法，披露美國的目標是二○二五年底在日本部署HDR，部署在夏威夷的HDR則將於二三年開始運作，屆時兩地的雷達將可搭配運作。據透露，美方近日將探詢日本意願，該雷達也將用於監測攻擊衛星的「殺手衛星」與太空垃圾，所獲資訊將與日本自衛隊分享。

中國車載式洲際飛彈 難以追蹤

目前美國以地面反彈道飛彈系統「陸基中段防禦系統」（GMD）捍衛國土，在加州等地部署雷達，追蹤來襲的彈道飛彈，並在阿拉斯加州與加州部署攔截飛彈。不過，近年來飛彈發射跡象變得難以監測，中國研發車載式ICBM即是例證。為了精準攔截ICBM，必須在飛彈發射後短時間內取得多重訊息，因此美國決定在飛彈發射地點附近部署追蹤系統。

南韓「韓民族日報」也報導，美國擬將本土防禦雷達部署範圍擴大到日本的主因，係基於中國的車載移動式洲際彈道飛彈難以追蹤，有必要提高在飛彈發射地點附近的探測能力。

美軍已在日本青森縣與京都府部署陸基移動式TPY-2型Ｘ波段雷達，探測能力達一千公里以上，可追蹤射程比ICBM短的彈道飛彈。設置「國土防禦雷達」之類的大型固定雷達，必須確保該基地可長期使用，電磁波對周邊居民的衝擊也是必須考量的因素。

日本從一九九五年開始與美國合作進行「日美彈道飛彈防衛共同研究」，強化飛彈防禦能力。二○一七年十二月，日本政府決定在西北部的秋田縣與西南部的山口縣部署陸基神盾飛彈系統，以因應北韓的飛彈攻擊，陸上自衛隊預定二五會計年度啟用該系統，但兩地居民反彈聲浪不小。日本目前仰賴四艘搭載「標準三型」（SM-3）飛彈的神盾驅逐艦，以及地對空「愛國者三型」（PAC-3）反彈道飛彈自我防禦。

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