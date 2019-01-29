警告馬杜羅 川普考慮軍事介入

2019-01-29

波頓警告將重大回應

〔編譯孫宇青／綜合報導〕委內瑞拉政治紛爭進一步惡化，自立為「代理總統」的國會議長瓜伊多，積極呼籲軍方倒戈、協助國家恢復民主，但總統馬杜羅透過視察軍事演習，清楚表明不願屈服於國內外施壓。美國國家安全顧問波頓警告，若瓜伊多、委國國民議會或美國外交人員遭受暴力威脅，美方將做出「重大回應」（significant response）；多名美政府人士更指出，川普近期曾透露，考慮軍事介入委國危機。

波頓廿七日推文警告，若委國境內的美國外交人員、反對派領袖瓜伊多等人，遭受暴力針對或挑釁，將等同於對法治的嚴重攻擊，美方勢將做出「重大回應」。共和黨籍資深參議員葛蘭姆也向新聞網站Axios表示，川普近期曾透露，考慮採取「軍事選項」來化解委國僵局，但他警告這麼做「大有問題」，希望川普「慢慢來」。代理白宮幕僚長穆瓦尼則在「週日福斯新聞」訪問中暗示，川普正「格外仔細地檢視此一（軍事）選項」。

與此同時，馬杜羅廿七日在國防部長帕屈諾陪同下，身穿軍服於首都卡拉卡斯檢閱軍事演習，包括視察槍砲實彈射擊與登上兩棲坦克，並透過國家電視台播放對軍隊的談話，包括士兵矢言「不會與『帝國主義』的美國共謀」等，展示軍隊忠心不二。馬杜羅當局也在網路上發動宣傳攻勢，喊出「永遠忠誠，不做叛徒」的口號，矛頭直指日前宣布挺瓜伊多的委國駐美武官席瓦（Jose Luis Silva）上校。

此外，馬杜羅在美國有線電視新聞網土耳其台（CNN Turk）訪問中，斷然拒絕歐盟多國要求他在八天內重新舉行總統大選，痛批「沒有人可以向我們發出最後通牒，委國和歐洲沒有關聯，這是不折不扣的傲慢」。馬杜羅還提到，他願意「公開對話」，且「已向川普寄去很多訊息」，但深知此事機率不大。據報導，委國軍方計畫於下月十日至十五日，舉行馬杜羅口中「委國史上最重要」的大型軍事演習。

已獲美歐多國力挺的瓜伊多，廿七日再獲澳洲、以色列等國支持，美方也已接受其指派的「駐美代表」維奇歐。瓜伊多正積極拉攏軍方，要求軍隊不得對民眾動武，並承諾將特赦協助國家恢復民主的官兵。他號召民眾在卅日上街，呼籲軍方與人民站在一起；並在下月二日發起更大規模的國內外示威，迫使馬杜羅於下月三日前宣布重啟大選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/