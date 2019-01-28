美籲各國挺瓜伊多 馬杜羅釋和解風聲

2019-01-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕委內瑞拉「雙總統」政治紛爭持續延燒，美國國務卿龐皮歐廿六日在聯合國呼籲各國，拋棄透過選舉舞弊連任的委國總統馬杜羅，力挺自立為「代理總統」的國會議長瓜伊多，並砲轟中國和俄羅斯為了自身利益，才不惜支持獨裁的馬杜羅。在中俄兩國否決下，聯國安理會最終未能達成共識。不過，馬杜羅似有意化解與美國的對立，已暫時取消驅逐美國外交人員，也表明願意展開對話，對象包括美國總統川普。

龐皮歐批中俄 為利益挺馬杜羅

龐皮歐在安理會特別會議中表示，委國有逾兩百萬人因糧食、醫療資源缺乏而逃離家園，對國際和平與安全造成威脅，而委國總統馬杜羅正是「非法黑手黨國家」一部分，必須為委國經濟崩潰負起責任，呼籲各國承認瓜伊多為代理總統，「是時候選邊站了…；若未與自由力量同一陣線，就是與馬杜羅及其帶來的混亂為伍。」龐皮歐也籲請各國，終止與馬杜羅政府的金融交易。

俄國駐聯國大使涅班濟亞反駁道，對和平與安全構成威脅的是美國及其盟邦的無恥侵略。中國大使馬朝旭也呼籲各方尊重委國人民選擇，並強調中國從不干涉他國內政。龐皮歐則痛批中俄兩國在委國砸下數十億美元投資和援助，如今是為了回收才不惜支持馬杜羅政權。

安理會原已擬定聲明，表態「全力支持瓜伊多，並承認其領導的委國國會為唯一民選機構」，但在中俄杯葛下未能發表。西班牙、德國、英國和法國等歐盟主要國家，廿六日也向馬杜羅當局下最後通牒，要求其在八天內重新舉行大選，否則將採取進一步行動，包括承認瓜伊多為委國領袖。

委國駐美武官 籲軍方變節

在此同時，委國駐美武官席瓦（Jose Luis Silva）在一段於華府委國大使館拍攝的影片中，承認瓜伊多為合法代總統，軍隊的責任是捍衛國家主權，而非為了捍衛當權者而攻擊人民，呼籲軍中弟兄共同響應「變節」，其發言獲白宮國家安全會議（ＮＳＣ）發言人馬奇斯支持。據報導，儘管委國軍方主要將領日前表明效忠馬杜羅，但普通軍人因面臨基本生存危機，對馬杜羅的支持已愈發薄弱。

盼重新選舉 瓜伊多密會委國高層

另一方面，馬杜羅當局廿三日與華府翻臉，要求境內美國外交人員三天內離境，廿六日卻宣布暫時撤回此決定，提議在華府和卡拉卡斯設置「利益辦公室」，展開為期三十天的談判。美方則重申從未計畫關閉大使館。

此外，瓜伊多日前曾表明不願參與馬杜羅提議的「假對話」，但廿六日坦承已與數名政府高層私下見面，說服他們重新進行選舉。但對方表示，只會支持國會重新選舉。

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