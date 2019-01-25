川普屈服 延後國情咨文演說

2019-01-25

與眾院議長鬥法一週

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普為了在聯邦眾議院發表國情咨文演說而與民主黨籍眾院議長裴洛西政治大鬥法一週之後，終於決定屈服。美國聯邦政府部份關門二十四日邁入第三十四天，由於朝野在政府重啟方案上未有共識，裴洛西二十三日致函川普，她拒絕總統川普於二十九日在眾院發表演說；隨後，川普推文宣布，他將延後國情咨文演說，直到停擺狀況結束。

聯邦政府停擺34天

裴洛西與川普一週來透過四封信函交鋒。首先是裴洛西於十六日致函川普，指在政府部份關門之際，負責維安的秘勤局與國土安全部缺乏足夠經費，應基於安全考量，延後發布國情咨文。十七日裴洛西原定率領國會議員團出訪，但川普竟在行前致函裴洛西，禁止她使用軍機，等同於要她自費出訪，報復意味濃厚。

川普原先保證會提出替代發表咨文的活動。白宮官員曾考慮讓川普在參院進行演說，以及造訪南方邊界某州並發表演說。但川普二十三日發表公開信堅稱，他已確認維安沒有問題，將於原定日期在眾院發表演說。裴洛西隨即以信件回應，直到政府部份停擺結束以前，她不會考慮通過授權川普在眾院發表演說的決議。

不會尋求替代場地

對此，川普二十三日晚間推文表示，裴洛西先是要他發表國情咨文演說，他原先已同意，但她之後因政府關門而改變心意，建議擇日舉行。川普說，這是裴洛西的「特權」，但他決定妥協，直到政府重啟。他也不會尋求替代場地，因為沒有場地可與眾議院的歷史、傳統及重要性相比。

目前，參院訂於本週表決兩項解決政府關門的提案。共和黨版本是給予川普築牆預算，民主黨版本則是提供政府資金運作到二月八日，給予討價還價的時間，但不給築牆預算。由於共和黨在參院是五十三席，民主黨是四十七席，通過門檻是六十席，兩項提案過關的可能性皆低。

美國憲法僅規定，總統「應不時向國會提供國情咨文」，這意味著總統可在他選擇的任何地方演說，或以書面形式發表。一九八六年，總統雷根曾因挑戰者號太空梭失事而延後國情咨文演說，但撤銷國情咨文演說邀請未曾有過先例。

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