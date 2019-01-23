美智庫：北韓有20座秘密飛彈基地

2019-01-23

川金二會前揭露

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）廿一日報告指出，北韓約廿座未公開的彈道飛彈作戰基地中，距離首爾二五七公里的新五里（Sino-ri）基地，據信為戰略飛彈總部。美國總統川普才於三天前表示，「期待」下月與北韓領導人金正恩二度會面，就北韓的去核化進行討論。該報告共同作者、前白宮國家安全會議官員車維德（Victor Cha）說，「看起來北韓在玩把戲」，「即使他們摧毀所有已公開的核武據點，仍將擁有所有的飛彈作戰實力」。

新五里基地 疑是飛彈總部

CSIS的「跨越緯線」（Beyond Parallel）計畫去年十一月首度公布，北韓的秘密飛彈基地約有廿座，並定位出當中十三座基地。廿一日的報告是第二份相關研究，研究人員指出，這份最新報告更加證明北韓沒有解除其核武設施。報告指出：「雖然外交手段應該是解決北韓核問題的首要方法，然而，任何進一步的協議，務必將所有這些威脅美國與南韓安全的飛彈作戰基地納入考慮。」

前白宮國安官員：北韓在玩把戲

車維德表示：「北韓不應有這些彈道飛彈基地，但他們不僅有，而且沒揭露。」也因從未被揭露，致使這些基地不會成為去核化談判的主題。報告強調，任何核協議都應納入相關飛彈基地，不過車維德認為，「北韓基本上會拿他們未來不會做或已不再需要的事交易，而像這種關乎他們真正實力之事，他們不會拿來談判」。

報告指出，距離南北韓非軍事區約二一二公里的新五里基地，不僅是蘆洞中程飛彈的最早基地之一，該飛彈是北韓部署最廣泛的彈道飛彈；同時，在北韓最新型彈道飛彈的研發上，可能也扮演要角。報告指出，該基地最常被認為是飛彈作戰基地，但「做為作戰測試與研發據點，及朝鮮人民軍戰略軍所屬的訓練設施」，任務恐更廣泛。戰略軍負責北韓所有彈道飛彈的測試。根據去年十二月廿七日拍攝的衛星影像顯示，面積約十八平方公里的該基地，有個地下碉堡入口、數個加固掩體與一個總部。基地駐軍約有一個軍團規模，該基地主要部份分布在淺谷與連綿丘陵地間。

南韓聯合參謀本部人士廿二日向韓聯社指出，所謂秘密基地的新五里飛彈基地，一直受到韓、美兩國密切監視，但有關該基地的細節屬於機密，無法公開。據了解，該基地並未部署中遠程與洲際彈道飛彈。

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