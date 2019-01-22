全球前26大富豪 富敵38億窮人

2019-01-22

相當於全球最貧困半數人口財富

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕國際慈善組織「樂施會」（Oxfam）二十一日發布的最新報告指出，全球前二十六大富豪所擁有的財富，相當於全球最貧困半數人口（約三十八億人）的全部財富。在瑞士達沃斯（Davos）召開「世界經濟論壇」（WEF）年會前夕，該報告敦促各國政府採取行動，向富人增稅，以遏阻貧富不均日益加劇。

報告顯示，全球億萬富豪的財富在二○一八年共增加十二％、達九千億美元，相當於每天增加二十五億美元（約七七八億台幣）；全球最窮的三十八億人，去年的財富則減少十一％，相當於每天流失五億美元（約一五六億台幣）。與此同時，在二○一八年，每兩天就增加一名億萬富豪。

樂施會表示，貧富差距擴大，破壞了各國對抗貧窮的努力，並對經濟體造成傷害。樂施會執行董事白安易瑪（Winnie Byanyima）警告：「全球各地的人都感到憤怒和沮喪。」樂施會呼籲政府對富人增稅，並指出，只要最富有的人額外多繳○．五％的稅，就能讓二．六二億中輟生接受教育，向醫療保健提供足以拯救三百三十萬條人命的資金。

樂施會指出，全球首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos）去年的身家已增至一千一百二十億美元（約三．五兆台幣），而他個人財富的一％，就相當於非洲國家衣索比亞（人口約一．五億）的整體衛生預算。各國政府若不對富人增稅，恐將導致貧富不均進一步惡化。

報告指出，過去數十年來，富豪與財團在世界各地都享受到稅率優惠，尤其是在英國、巴西等國家，代價卻是由最窮苦的基層民眾來承擔。一八年，全球有超過七．八兆美元的財富通過避稅或逃稅手段被隱匿，若按所得與稅收的比例來計算，在部分國家裡，富豪的稅率甚至比十％的底層貧民還低。

貧富差距 引爆多國民怨

貧富差距擴大，已引爆多國民怨。法國去年十一月爆發的「黃背心」反政府示威，便與抗議總統馬克宏廢除富人稅的爭議性政策有關。而美國總統川普進行稅制改革後，目前美國最富有階級繳交的稅率，已從原本的三十九．六％降至三十七％。

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