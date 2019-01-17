英研發網路計算器 精算乳癌罹患率

2019-01-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕十五日發表於國際期刊《遺傳醫學》（Genetics in Medicine）的最新研究指出，英國科學家已發展出一種號稱迄今最全面性的網路計算器（online calculator），藉由分析數百種乳癌致病因素，包括基因及生活型態等，協助醫生更精確地預測乳癌罹病率，推展後有望成為一項「改變世局」的醫學發明，影響乳癌的治療方式。

納入逾300種致病指標

劍橋大學研究人員研發的這種網路計算器，納入逾三百種乳癌致病指標，包括遺傳、體重、家庭病史、停經年齡、酒精攝取及荷爾蒙替代品療法使用等，目前正接受英國、法國及德國等地的醫護人員與遺傳諮詢師測試。主持這項研究的劍橋大學教授安東尼烏（Antonis Antoniou）表示，這是迄今第一種將這麼多元素整合到乳癌預測用途的工具，且適用於不同程度風險的婦女，而非僅止於高風險族群。

英國當前的乳癌篩檢及防治系統，著重於乳房Ｘ光檢查及藥物使用，例如「泰莫西芬」（tamoxifen）等對女性有風險的藥物，藉由家族病史或篩檢「BRCA1」或「BRCA2」等遺傳缺陷基因確認病情等。然而，研究人員指出，更廣泛的乳癌致病因素應被列入考量。正在試驗這種網路工具的醫護人員，被提示回答關於患者的一系列問題，包括醫療及家族病史、體重、飲酒習慣及癌症相關基因改變等。

劍橋大學遺傳流行病學教授伊斯頓（Douglas Easton）表示，試驗可能持續一至兩年，這項新工具可協助醫生針對罹癌風險將療程客製化；但在完全了解如何應用前，仍需進行更多研究與試驗。

世界衛生組織（WHO）數據顯示，二○一八年全球有六十二萬七千名女性死於乳癌。美國疾病防制中心（CDC）指出，乳癌是美國婦女最常見的癌症，每年約有四萬一千名女性、四百五十名男性死於乳癌。

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