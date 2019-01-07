沙烏地婦女被離婚 法院須傳簡訊

2019-01-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於沙烏地阿拉伯男性休妻卻不告知女方的案例層出不窮，沙國法院六日起新增簡訊通知女性當事人「被離婚」業務，以免她們連離婚判決已出爐還渾然不知，有助飽受「男性監護人制度」禁錮的沙國女性取得些許失婚保障。

此為沙國卅三歲王儲穆罕默德前年中接位以來，繼准許沙國女性開車、觀看足球賽、從事傳統以男性為主力的工作後，推出之另一新政。沙國司法部長瓦利德相信，簡訊通知服務可讓離婚事務的法律程序更透明。

改革擅自祕密離婚亂象

沙國女律師則認為，新規有助終結當地已婚男性擅自「祕密離婚」的亂象，確保婦女清楚掌握自身婚姻尚處有效狀態與否，除了保障她們爭取贍養費的權利，也可避免有效婚姻狀態下成立的任何授權書遭到濫用。

地位有如憲法的《沙烏地阿拉伯王國基本法》明定，「家庭為沙烏地阿拉伯社會之核心」，且「國家應加強家庭成員之關係」，但當地離婚率近十年大幅增加，相對於二○○五年的廿一％，如今高達四十五％，去年有五．三萬對夫妻分道揚鑣。

而沙國奉行的伊斯蘭律法規定，丈夫欲解除婚姻關係，僅需口頭告知女方並經法院確認，全程無需妻子同意；沙國女性想離婚卻困難許多，依法得先找理由及家暴證據，才能訴請法院判離。

不僅如此，沙國乃性別不平等情況最嚴重的中東國家之一，當地女性畢生受「男性監護人制度」囚禁：申請護照、出國旅遊、結婚、設立銀行帳戶、接受非急需手術、出獄等行為，都須由丈夫、父親、兄弟或兒子等男性監護人代為決定，自主發展嚴重受限。

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