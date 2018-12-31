美國大報印刷派報遇「駭」 國安部追兇

2018-12-31

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國發行量最大的報紙之一「洛杉磯時報（Los Angeles Times）」等大報，二十九日遭遇網路攻擊，造成印刷和派送作業大亂，受到影響的包括美國印報和線上媒體出版公司「論壇出版公司」（Tribune Publishing Co.）所有的報紙，如「芝加哥論壇報」與「巴爾的摩太陽報」等。由於華爾街日報（ＷＳＪ）和紐約時報的美國西岸版印刷，與前述三家報紙共用製作平台（production platform），也受波及。洛時引述知情人士報導，這場攻擊行動似乎是從境外發動，美國國土安全部已對此展開調查。

論壇出版公司二十八日即偵測到這場網攻的惡意軟體。發言人柯莉雅絲聲明，電腦病毒導致用來發行及印製該公司旗下各報的後台系統受損，但「沒有證據顯示，訂戶、線上用戶和廣告客戶的信用卡資料或可識別的個資外洩」。

訂戶、廣告客戶個資未外洩

聖地牙哥聯合論壇報（ＳＤＵＴ）發行人萊特在該報官網上寫道，由於電腦病毒感染事務系統，限制其發行能力，該報訂戶二十九日多半未收到報紙。「紐約每日新聞」（New York Daily News）及「奧蘭多前哨報」（Orlando Sentinel）等七家報紙，均屬論壇公司旗下，但兩報仍與該公司共用系統。

洛時報導，網攻導致伺服器中斷，確認為惡意軟體。資管人員急忙設法隔離病毒，但仍擴散至整個網絡，對新聞產製及印刷過程至關重要的系統遭到感染。論壇公司懷疑，此次攻擊來自境外，但知情人士指稱，目前仍難以判定攻擊是否由外國或其他某個實體執行；「我們相信這次攻擊的意圖在於癱瘓（新聞媒體的）基礎設施，尤其是伺服器，而非打算竊取資訊。」

另外幾名知情人士則說，論壇公司遭遇的攻擊似乎是以勒索軟體「Ryuk」的形式為之。該公司內部人士透露，中毒檔案都帶有「.ryk」的副檔名。根據美國衛生與公共服務部資安計畫八月份通告，Ryuk攻擊的受害者係遭蓄意鎖定，在每個被鎖定的網絡中，只有關鍵資產和資源會被感染。

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