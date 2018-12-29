求長生不老 Google設神秘實驗室

2018-12-29

子公司任務「征服死亡」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國「字母」控股公司旗下除了科技巨擘Google，還有一間不起眼、低調的子公司「加州生命公司」（Calico）。Calico於二○一三年成立，任務之一為「實現長生不死」，五年來，其營運仍蒙上一層神秘面紗；Google創辦人之一佩吉，該年九月十八日在致股東的信裡寫道，Calico將聚焦於「身心健康，尤其是衰老及其相關疾病的挑戰」。

Calico辦公室距離加州山景市Google總部以北一小時車程，附近人煙稀少。該公司的構想源自在矽谷創立「基因科技」的生技企業家萊文森（Art Levinson）。萊文森視「蘋果」創辦人賈伯斯為好友，在賈去世後，萊文森也成為蘋果董事長。在二○○○年代初期，萊文森與Google創辦人佩吉、布林共謀提出一個會「改變世界」的計畫，由Google出資且「資金無上限」，旨在試圖解決人類死亡的問題、達成「征服死亡」的任務。

研究抗衰老 疾病挑戰

「抗衰老」長久以來被視為行銷話術。據報導，在二○二一年前，抗衰老化妝品的市場總值可望達三三一四．一億美元（約十．三兆台幣）。科學家目前轉而視老化為一種病，而非無法避免。部分科學家已建議，也許能發現把老化完全「關閉」的方法。

Calico乃全球最早搭上這股趨勢、投注鉅資尋求另闢商機的公司之一。衰老的症狀因人而異，即使相同種族和年齡，有人老態龍鍾、有人卻生龍活虎，而這就是萊文森感興趣之處。Calico試圖治癒衰老，消除隨著我們老化而提高罹患率的癌症、糖尿病、阿茲海默症及心臟疾病風險。

五年來，外界對Calico知之甚少，官網上僅列出少數調查和研究合作。其科學家一月證明，渾身無毛、壽命可逾三十年的裸鼴鼠，其死亡率並不會隨著年齡增加而升高。這項研究似支持Calico長生不老的終極目標，惟該公司至今仍未宣布已發現長壽療法。

二○一四年，Calico宣布與總部位於芝加哥的製造公司「艾伯維」（Abbvie）結為夥伴。雙方於一八年夏季再延長合作關係，承諾分別再挹注五億美元予一項旨在「發現、開發老化相關疾病的新療法並上市，包括神經退化性疾病與癌症」的計畫，直到二二年，屆時將進入「2a研究階段」的人體試驗，最終則是「開發後期及商業活動」。

Calico十一月延攬力倡「生物鐘」概念的美國賓州大學教授費茲傑羅（Garret Fitzgerald），其研究團隊共有廿一名全球從質譜儀到基因組定序領域的專家，將與Calico的電腦專家合作，利用機器學習讓電腦偵測人眼無法察覺的複雜模式。

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