逼效忠習近平 中共令高官自我批評

2018-12-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國營媒體新華社報導，中共最高領導階層「中共中央政治局」二十五日舉行為期兩天的「民主生活會」，會中決議「帶頭貫徹習近平總書記重要指示、批示」，「進行自我檢查、黨性分析、開展批評和自我批評」。在中共內部對於中國國家主席習近平處理與美貿易戰出現異議之際，該決議進一步顯示習致力強迫黨對他忠誠。

法新社報導，自我批評是前中共領袖毛澤東高度運用的政治手段，在一九六六至七六年他發動的文化大革命期間，演變成自我批鬥的慣常措施，文革後，此做法漸漸沉寂，習上台後，為了鞏固政權並強化中共高層的紀律，自我批評即復出。

新華社報導，會議時，「中央政治局的同志逐個發言，按照要求進行對照檢查…，達到了進一步統一思想等目的」，「會議強調，維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導」。

中央政治局二十五名成員是中共的權力核心，但自習近平大權獨攬後，政治局的角色已大不如前。

香港中文大學教授林和立認為，該會議傳遞出「非比尋常」的訊息，因為該領導高層「承認內部出現緊張」。他補充，「這意味政治局的一些成員做出或說出與習近平利益相左的事」。

北京獨立政論家華頗說，習沒有安全感，也沒有自信心，「總是懷疑有人要背叛他」，「所以強化集權系統與對他領導權的絕對服從，是現在他面臨內外挑戰的唯一方法」。

習近平#中共/span〉

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