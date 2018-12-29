挺工運遭打壓 北大撤換左派學會會長

2018-12-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國共產黨號稱以馬克思主義及毛澤東思想為指導方針，但北京大學馬克思主義學會（簡稱馬會）會長邱占萱卻於二十六日毛澤東冥誕當天，遭到警方逮捕及訊問，隨後於二十七日遭校方撤掉會長一職。北大馬會等左派青年於近期積極聲援工運，疑似惹惱當局遭到打壓。

遭警強押逮捕偵訊

法新社等媒體引述目擊者報導，邱占萱二十六日原定前往湖南韶山，參加中國前領導人毛澤東一百二十五週年冥誕紀念活動，但在北大東門外遭數名彪形大漢強押，塞進一輛黑色轎車帶走。邱占萱被帶走過程中，有同學上前詢問情況，其中一名男子出示了警官證。

路透引述邱占萱及匿名同學報導，當天帶走邱占萱的是便衣警察，警方要他回答毛誕活動相關問題，沒收了他的手機、載他至警局質問二十四小時，並且給他一張傳票，指稱他涉嫌「尋釁滋事罪」。在警方質問時，北大社會學院黨委副書記也在場警告他別「極端」或「衝動」。

邱占萱二十七日獲釋回到學校，北大校方於當晚發出通知，邱占萱使用標語、歌曲等方式擾亂北大公共秩序，受到行政處罰，失去繼續擔任馬會會長的資格。校方還公布新的馬會領導幹部名單，全都是中共黨員。根據邱占萱所述，北大公布的馬會新幹部名單沒有原本成員，全是學生會人員。北大學生透露，邱占萱組織了毛誕紀念活動，事前曾遭校方警告。

今年夏季，馬會及其他北大左派學生曾聲援深圳佳士工運，其中有多人被捕，北大畢業生岳昕迄今下落不明。今年九月，馬會傳出找不到指導老師，以致社團無法註冊運作，邱占萱曾發文求助，但其文章遭各大平台刪除。

在中國貧富差距擴大之際，左派青年運動近年有成長趨勢。旅美北大前教授夏業良分析，邱占萱一事應與北京面臨來自左派壓力有關。中共是靠馬克思及毛澤東思想起家，左青參與工運打著上述旗號，令北京感到害怕。新毛派自由記者宋陽標抨擊，左派在今年被「噤聲」，未有大型毛誕紀念活動。

工運#北大#左派/span〉

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/