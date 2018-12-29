挺工運遭打壓 北大撤換左派學會會長

2018-12-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國共產黨號稱以馬克思主義及毛澤東思想為指導方針，但北京大學馬克思主義學會（簡稱馬會）會長邱占萱卻於二十六日毛澤東冥誕當天，遭到警方逮捕及訊問，隨後於二十七日遭校方撤掉會長一職。北大馬會等左派青年於近期積極聲援工運，疑似惹惱當局遭到打壓。

遭警強押逮捕偵訊

法新社等媒體引述目擊者報導，邱占萱二十六日原定前往湖南韶山，參加中國前領導人毛澤東一百二十五週年冥誕紀念活動，但在北大東門外遭數名彪形大漢強押，塞進一輛黑色轎車帶走。邱占萱被帶走過程中，有同學上前詢問情況，其中一名男子出示了警官證。

路透引述邱占萱及匿名同學報導，當天帶走邱占萱的是便衣警察，警方要他回答毛誕活動相關問題，沒收了他的手機、載他至警局質問二十四小時，並且給他一張傳票，指稱他涉嫌「尋釁滋事罪」。在警方質問時，北大社會學院黨委副書記也在場警告他別「極端」或「衝動」。

邱占萱二十七日獲釋回到學校，北大校方於當晚發出通知，邱占萱使用標語、歌曲等方式擾亂北大公共秩序，受到行政處罰，失去繼續擔任馬會會長的資格。校方還公布新的馬會領導幹部名單，全都是中共黨員。根據邱占萱所述，北大公布的馬會新幹部名單沒有原本成員，全是學生會人員。北大學生透露，邱占萱組織了毛誕紀念活動，事前曾遭校方警告。

今年夏季，馬會及其他北大左派學生曾聲援深圳佳士工運，其中有多人被捕，北大畢業生岳昕迄今下落不明。今年九月，馬會傳出找不到指導老師，以致社團無法註冊運作，邱占萱曾發文求助，但其文章遭各大平台刪除。

在中國貧富差距擴大之際，左派青年運動近年有成長趨勢。旅美北大前教授夏業良分析，邱占萱一事應與北京面臨來自左派壓力有關。中共是靠馬克思及毛澤東思想起家，左青參與工運打著上述旗號，令北京感到害怕。新毛派自由記者宋陽標抨擊，左派在今年被「噤聲」，未有大型毛誕紀念活動。

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  • 北京大學馬克思主義學會會長邱占萱於二十六日毛澤東冥誕當天被捕，隨後於二十七日遭校方撤掉會長一職。為此，北大數十名學生於二十八日在校園內舉行示威，要求撤銷改組馬克思主義學會。（法新社）

    北京大學馬克思主義學會會長邱占萱於二十六日毛澤東冥誕當天被捕，隨後於二十七日遭校方撤掉會長一職。為此，北大數十名學生於二十八日在校園內舉行示威，要求撤銷改組馬克思主義學會。（法新社）

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