抗中俄 川普簽令設太空司令部

2018-12-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普十八日簽署備忘錄，授權國防部成立太空司令部（Space Command），整合美軍所有軍種的太空戰力，以因應來自中國和俄羅斯的威脅。五角大廈證實，太空司令部已著手部署相關人員與場址，但司令部指揮官、副指揮官的任命案，仍待參議院批准。太空司令部將成為美國國防部第十一個作戰司令部，地位等同於印太司令部、歐洲司令部、中央司令部等聯合作戰司令部。

朝太空軍邁進一步

美國副總統彭斯十八日在佛羅里達州甘迺迪太空中心發表演說時，強調美國持續在太空領域取得優勢地位，太空事務亦是川普政府的重點發展項目；川普盼能成立「太空軍」（Space Force），捍衛美國在太空的國家安全。近年來，中國等國家持續開發干預衛星系統的武器，中國已在測試用於摧毀衛星的飛彈，並與俄合作研發可應用於太空的新型武器。

彭斯表示，五角大廈現有逾一．八萬人投入太空作戰相關作業，太空司令部將整合各軍種的太空戰力，「它將發展太空政策、戰術、科技和常規，讓美國能在新時代保衛我們的國家」。此前，川普堅稱美國須成立「太空軍」，以因應太空防衛脆弱的問題，維護美國在地球軌道上的主導地位。太空軍若能實現，將成為美國海軍、陸戰隊、陸軍、空軍以外，另一個全新軍種。

儘管太空司令部和川普希望成立的太空軍並無關聯，仍屬朝此方向邁出一步。官員表示，太空司令部將由國防部門抽調六百人組成，未來幾年將擴編至一千人以上，預計未來五年開支達八億美元。

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