免塞車! 洛城挖地下隧道

2018-12-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）因兩年前在洛杉磯遭遇交通阻塞，隨後創辦了「鑽洞公司」（The Boring Company），計畫在洛城開鑿地下隧道。在眾所期待下，穆斯克十八日召開媒體發表會，首度展示已完工的洛城地下隧道路段，並強調其低成本與安全性。

穆斯克乘坐改裝的自家特斯拉「Model S」電動車，從照有綠光及藍光的隧道中現身會場，登場時受到觀眾夾道歡迎。這段樣本隧道位於加州洛杉磯郡豪松市（Hawthorne）地底，總長一．八三公里，直徑三．六五公尺，離地深度約為十二公尺，成本約一千萬美元（約三．一億台幣）。發表會上，穆斯克以預錄影片進行簡報，顯示特斯拉汽車進入電梯站裡，將乘客從地面上帶至地底隧道。

穆斯克表示，這段樣本隧道大幅減少成本，包括挖掘、內部基本設施、燈光通風設備、通訊及安全系統等，共造價一千萬美元。相較之下，傳統的工程方法一英里成本高達十億美元，需耗時三至六個月才能完工；他還指出，即便地震頻繁的加州，該隧道也是最安全之地。

採超迴路列車技術 適用電動車

鑽洞公司採用的是「超迴路列車」（Hyperloop）科技，該系統適用於電動車，在隧道裡將是自駕模式，傳統汽車因排氣考量並不適用。在全部完工之後，豪松市路段將會連接其他的地下隧道，形成地底交通網絡。

該公司目前有項名為「Dugout Loop」的隧道建案，旨在讓美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊球迷，於球隊主場及地鐵站間通勤，盼能於二○二八年洛城主辦奧運會前完工。另一項位於芝加哥的隧道建案，旨在連結市中心及奧黑爾國際機場，穆斯克估算可能是最快開通的隧道建案。然而鑽洞公司十一月份才因環評程序問題，遭到當地社區極力反對，被迫放棄洛杉磯西側約四．三公里的測試隧道路段。

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