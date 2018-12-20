免塞車! 洛城挖地下隧道

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）因兩年前在洛杉磯遭遇交通阻塞，隨後創辦了「鑽洞公司」（The Boring Company），計畫在洛城開鑿地下隧道。在眾所期待下，穆斯克十八日召開媒體發表會，首度展示已完工的洛城地下隧道路段，並強調其低成本與安全性。
穆斯克乘坐改裝的自家特斯拉「Model S」電動車，從照有綠光及藍光的隧道中現身會場，登場時受到觀眾夾道歡迎。這段樣本隧道位於加州洛杉磯郡豪松市（Hawthorne）地底，總長一．八三公里，直徑三．六五公尺，離地深度約為十二公尺，成本約一千萬美元（約三．一億台幣）。發表會上，穆斯克以預錄影片進行簡報，顯示特斯拉汽車進入電梯站裡，將乘客從地面上帶至地底隧道。
穆斯克表示，這段樣本隧道大幅減少成本，包括挖掘、內部基本設施、燈光通風設備、通訊及安全系統等，共造價一千萬美元。相較之下，傳統的工程方法一英里成本高達十億美元，需耗時三至六個月才能完工；他還指出，即便地震頻繁的加州，該隧道也是最安全之地。
採超迴路列車技術 適用電動車
鑽洞公司採用的是「超迴路列車」（Hyperloop）科技，該系統適用於電動車，在隧道裡將是自駕模式，傳統汽車因排氣考量並不適用。在全部完工之後，豪松市路段將會連接其他的地下隧道，形成地底交通網絡。
該公司目前有項名為「Dugout Loop」的隧道建案，旨在讓美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊球迷，於球隊主場及地鐵站間通勤，盼能於二○二八年洛城主辦奧運會前完工。另一項位於芝加哥的隧道建案，旨在連結市中心及奧黑爾國際機場，穆斯克估算可能是最快開通的隧道建案。然而鑽洞公司十一月份才因環評程序問題，遭到當地社區極力反對，被迫放棄洛杉磯西側約四．三公里的測試隧道路段。
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美國電動車大廠特斯拉執行長穆斯克十八日乘坐改裝的自家特斯拉電動車，通過地下隧道現身會場，展示其旗下「鑽洞公司」在加州豪松市已挖掘的樣本隧道路段。（法新社）
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美國電動車大廠特斯拉執行長穆斯克十八日乘坐改裝的自家特斯拉電動車，通過地下隧道現身會場，展示其旗下「鑽洞公司」在加州豪松市已挖掘的樣本隧道路段。（美聯社）
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