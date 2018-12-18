操縱大氣層！中俄聯手爭議加熱實驗

2018-12-18

6月5度實驗 試圖改變歐洲上空電離層

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港南華早報十七日報導，中國與俄羅斯今年六月聯手進行五次爭議性的加熱實驗，試圖改變歐洲上空大氣層中的「電離層」（ionosphere）。這項技術可能應用於軍事，例如干擾或切斷衛星通訊、改變天氣或創造自然災害等，但參與實驗的中國研究人員否認有軍事意圖。

可干擾、切斷衛星通訊 甚至天氣

今年六月七日，中俄聯合執行其中一次實驗，導致十二萬六千平方公里面積的物理干擾，約半個英國大，受影響地區是俄國下諾夫哥羅德州小鎮瓦西里蘇爾斯克（Vasilsursk）上空逾五百公里處，當地峰值電壓帶負電荷次原子粒子比周邊地區高出十倍。六月十二日另一次實驗，則造成高海拔稀薄電離氣體升溫逾攝氏一百度。

中俄是從前蘇聯在瓦西里蘇爾斯克建造的蘇拉電離層加熱設施，將電子注入天空。蘇拉基地啟動一系列高功率天線，向高空大氣層注入大量微波，其高頻無線電波的峰值功率可達兩百六十兆瓦，足以照亮一座小城。期間，中國透過「張衡一號」電磁監測衛星，收集尖端感應器軌道上的數據。

研究團隊在中國《地球與行星物理》（EPP）期刊發表文章指出，試驗結果令人滿意，等離子體干擾的檢測，為未來相關實驗提供證據。未參與實驗的西安電子科技大學學者郭立新指稱，中俄聯合實驗極不尋常，涉及的科技極為敏感。

中國在海南島設施 可操縱全南海電離層

電離層是大氣外層，位於海拔七十五至一千公里處，能像鏡子般反射無線電波，使無線電信訊號長距離反射進行通訊。各國軍方多年來在控制電離層互相競賽，包括前蘇聯蘇拉基地、美國在一九九○年代的「高頻主動極光研究計畫」（HAARP）等。中國則在海南島三亞市建設更先進的設施，足以操縱整個南海的電離層。

外界質疑，這些設施可能用來改變天氣，造成颶風、氣旋及地震等自然災害，所產生的超低頻波可能影響人腦運作。然而，參與前述實驗的中國地震局王姓研究員駁斥這些論點，強調這只是單純的科學研究。

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