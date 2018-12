2018-12-15

◎周虹汶

Firefighters in the town of Werl in western Germany tackled an unusual emergency late on Monday when a tank at a local firm making liquid chocolate overflowed and poured out onto a street.

德國西部韋爾鎮的消防隊員,週一晚間處理了一件不尋常的緊急事件,當時當地一家製作液體巧克力的公司巧克力槽滿溢,傾瀉在一條大街上。

"About a ton of chocolate ran out into the yard and from there onto the street," a spokesman for the Werl fire department said in a statement.

韋爾消防局一名發言人在聲明中說道:「約有一噸巧克力流入院子,並從那裡流上街道。」

The firefighters closed off the street and shoveled the chocolate - about 10 square meters - to one side before a specialist cleaning company cleaned the road.

消防隊員們封街,在專業清潔公司清理那條路以前,把那些巧克力——約10平方公尺——剷到一邊。

"Despite this heartbreaking incident, it is unlikely that a chocolate-free Christmas is imminent in Werl," the fire department said. (Reuters)

該消防局表示,「儘管發生這起令人心碎的事件,但韋爾不太可能出現一個沒有巧克力的耶誕節。」(路透)

《新聞辭典》

tackle:動詞,指對付、處理、交涉、開始大吃,或足球、曲棍球、橄欖球中的阻截動作;名詞,指用具、裝備、男性性器官。例句:He is tackling the boss for a raise.(他正為加薪和老闆交涉。)

overflow:動詞,指氾濫、溢出、淹沒、擠出。例句:My heart overflows with gratitude.(我心中充滿感激之情。)

imminent:形容詞,指鄰近的、即將發生的。例句:Tax reform is imminent.(稅制改革迫在眉睫。)

