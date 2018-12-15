新美軍基地填海造陸 沖繩人抗議

2018-12-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕延宕廿二年的美軍駐日本沖繩普天間基地遷移工程，十四日展開填海造陸，日本政府朝新基地所在的沖繩縣邊野古沿岸傾倒砂石，引爆反對基地縣內遷移的沖繩民眾怒火，至少上千人在工地附近集結抗議。美軍基地向來是日本中央政府與沖繩地方政府間的在背芒刺，如今當局大動作填海造陸，勢必進一步深化彼此間的對立。

反對基地縣內遷移的民眾，一大早就在填海造陸預定地的美軍史瓦布營前集結，或靜坐抗議，或呼喊「放棄填海造陸」、「沖繩人抵死不從」、「（美軍）陸戰隊滾蛋」口號，還有人包圍進出軍營的車輛。今年八月病逝的沖繩縣前知事翁長雄志遺孀翁長樹子也現身力挺，海面上一度有多達四十艘獨木舟聯合抗議。

反對基地遷移的沖繩縣知事玉城鄧尼痛批中央政府無視民意，行動違法，令人憤怒。玉城在今年九月的縣知事補選中，以史上最高票當選，顯示大部分沖繩人反對基地遷移。

駐沖繩美軍多年來因大小墜機事故危及民眾安全與性侵醜聞頻傳而招致反感；美日雙方在一九九六年同意遷移位於沖繩縣中部宜野灣市、鄰近學校與住宅區的普天間基地，新址為同縣北部名護市的邊野古地區，但遭當地民眾反對，同時也引發環保疑慮。反基地遷移的翁長當選知事後，多次就此事與中央政府對簿公堂，縣府甚至在今年八月底以繼承翁長遺志為由，正式撤銷填海造陸許可，國土交通省為此提出訴願，稍後甚至直接中止縣府發布的撤回許可效力。防衛省在通知書生效後，於十四日重啟新基地填海造陸工程。

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