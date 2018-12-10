黃背心第4週 群眾要馬克宏滾蛋

2018-12-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國民眾不滿政府擬於明年元旦調漲燃料稅，上月十七日發起「黃背心」運動，八日已是示威者走上全國各地街頭抗議的第四個週末。法國內政部九日證實，全國各地八日約有十三萬六千人上街示威，參與總人數與第三週差不多，但首都巴黎的示威人數比前一週多出一倍。多座城市爆發激烈警民衝突，警方已逮捕一七二三名滋事份子，其中一二○○人遭到拘留。

這波原本是抗議調漲燃料稅的全民運動，怒火已燒到總統馬克宏個人身上。馬克宏自上月二十七日強調，絕不會因為「暴徒」改變政策後，迄今從未面對大眾發表公開演說。法國政府發言人葛里沃九日表示，馬克宏即將在新一週開始時，對全國發表重要演說。葛里沃並未透露演說內容，僅表示政府遭遇如此大規模的抗議，顯示當局須改變作法。

馬克宏將發表重要演說

巴黎警方八日嚴陣以待，調派八千名警力，部署防暴裝甲車，積極加強路口與車站的維安；羅浮宮、艾菲爾鐵塔等知名觀光景點暫停開放，香榭大道周邊商家幾乎都歇業一天，並以木板或鐵網保護櫥窗。共有一○八二人因攜帶危險物品、焚燒汽車、砸窗打劫被捕，一七九人受傷，巴黎當局證實「八日造成的損害比前一週更嚴重」。

儘管法國政府四日已宣布凍漲燃料稅，但民怨已被燃料稅這條導火線引爆，再提出復徵「富人稅」、提高最低工資、降低稅率、增加退休金福利等訴求，持續號召反政府示威。黃背心運動者八日高喊「馬克宏辭職」、「馬克宏滾」等，手持「法國底層對抗上層」、「權力規則由人民來寫」等標語遊行。

不過，在網路上引爆「黃背心」運動的先驅穆羅（Jacline Mouraud）也警告，這場運動像是「放開牽繩的狗」一樣危險，已成為極端主義者和無政府主義者的獵物。來自不列塔尼的穆羅十月間在臉書上傳一段影片向馬克宏喊話，希望政府思考調漲燃料稅等政策。穆羅的影片被觀看六二○多萬次，超過二十六萬次轉發。

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