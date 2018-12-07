老布希喪禮 川普冷對希拉蕊

2018-12-07

〔編譯張沛元／綜合報導〕日前以九十四歲高齡辭世的美國前總統老布希六日下葬德州，結束璀璨且不凡的一生，回歸塵土。美國現任總統川普以及所有仍在世的卸任美國總統五日暫時放下歧見對立、齊聚一堂，連袂向這位前總統做最後的道別。這場喪禮展現了美國的團結，卻因川普總統冷淡對待前總統柯林頓夫婦而顯得美中不足。

六日下葬德州 與妻女相伴

結束停靈華府國會山莊圓形大廳供民眾瞻仰以及五日冠蓋雲集的國喪後，覆蓋國旗的老布希棺木返回老家德州休士頓，停靈馬丁聖公會教堂，六日下葬位於德州農工大學校園的老布希總統圖書館，與今年四月辭世的愛妻芭芭拉以及三歲時死於白血症的愛女羅蘋相伴。

包括川普與第一夫人梅蘭妮亞、前總統歐巴馬、柯林頓與卡特伉儷，都出席在華府國家大教堂舉行的老布希喪禮，老布希長子、前總統布希上台追悼亡父前兩度輕撫父親的棺木，上台後更一度激動哽咽；布希回顧父親的一生，盛讚老布希胸懷對人民與國家的愛，讓他知道身為總統的意義，並透露亡父離世前的最後一句話是「我也愛你」，「我們透過淚水看到來自慈愛的您、偉大與高貴之人，為人子女者所能擁有的最佳父親的祝福；我們在悲傷中欣慰得知，老爸正摟著羅蘋與再次牽起老媽的手」。

布希還提及亡父倡導的義工精神「成千光點」，並稱對布希家族而言，如今已是天上繁星之一的老布希「是『成千光點』中最亮的那一顆」。川普曾嘲笑老布希的「成千光點」，二○一六年總統大選共和黨黨內初選時還罵對手老布希次子傑伯是媽寶。雙方在老布希辭世後暫時休兵，川普還發推文大讚老布希，但對其他人仍不假辭色─川普在喪禮入座時只與最靠近他的歐巴馬伉儷握手，無視柯林頓及總統大選中的對手希拉蕊，與稍後入場並和現任、所有卸任總統及其夫人握手致意的布希形成強烈對比。第一夫人梅蘭妮亞倒是與柯林頓握手，希拉蕊則對梅蘭妮亞報以微笑，但她與川普卻連眼神交會都沒有。

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