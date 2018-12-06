澳洲新式癌篩 10分鐘驗癌症

2018-12-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）四日發表的最新研究成果指出，澳洲科學家研發出一種簡易癌症篩檢法，原理是透過變色溶液顯示體內惡性細胞，不到十分鐘即可得知結果，且準確度高達九十％，堪稱兼具成本低廉與精準性。然而，這項篩檢法仍處於臨床試驗階段，無法揭示癌細胞所在及其嚴重性。

癌症是由去氧核醣核酸（DNA）變化所引起，而DNA控制細胞的運作方式。澳洲昆士蘭大學研究團隊在一系列實驗中發現，將癌細胞DNA置於含有奈米金粒子的溶液中，癌細胞會附著在奈米金粒子上，改變溶液顏色。經過兩百個人類癌細胞及健康DNA測試，其辨識精準度高達九成。

實驗室研究顯示，科學家憑肉眼觀看，幾分鐘內即可辨識溶液變色。這項篩檢法已可用於篩檢出乳癌、攝護腺癌、大腸癌及淋巴癌，但仍不清楚可否普及醫學運用。科學家目前正進行臨床試驗，針對罹患不同癌症的病患進行篩檢，以了解何種罹癌階段可進行篩檢。他們也嘗試在不同的罹癌階段，對不同癌症進行篩檢。

研究報告主筆特勞（Matt Trau）指出，這是一項重大突破，有望發展出一種不具侵入性的全新癌症篩檢法，用於血液等各種組織，創造出便宜及便於攜帶的篩檢裝置，最終可能做為診斷工具。

當前癌症篩檢的缺點在於，醫生必須蒐集患者可疑的腫瘤組織活體切片。這是一種侵入性篩檢法，仰賴患者察覺自身腫塊，或向醫生描述症狀。今年初，美國約翰霍普金斯大學曾發表一種新的癌症血液篩檢法「CancerSEEK」，經抽血可篩檢出八種普遍癌症。

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