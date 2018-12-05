川普嫌軍費高 放話叫停軍備競賽

2018-12-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普向來矢言重建強盛軍力，提倡大幅提高國防預算，以應對中國和俄羅斯擴張。然而，他三日卻在「推特」發文抱怨美國軍費過高，未來將與中、俄兩國元首商討停止「無法控制」的軍備競賽問題。對於川普前後說法矛盾，美國國務卿龐皮歐四日在比利時布魯塞爾辯稱，中、俄及伊朗導致全球局勢不穩，川普的用意在於謀求新的自由秩序。

川普推文指出：「我確信，在未來的某些時候，中國國家主席習近平和我，及俄羅斯總統普廷，將開始討論如何有意義地終結龐大且失控的軍備競賽。美國光今年就支出七一六○億美元（逾二十二兆台幣），真瘋狂！」川普也不忘指責民主黨，稱要是國會民主黨人支持興建美墨邊界圍牆，即可省下數十億美元軍費。

國防部總預算7160億美元 軍備僅100億

然而，川普似乎是將國防部的總預算，與飛彈防禦系統及戰略核武的投資混為一談。五角大廈明年度的總預算約七一六○億美元，但其中涵蓋軍人薪餉、健康照護、伊拉克和敘利亞戰爭等支出，軍備僅佔約一百億美元，包括一系列飛彈防禦和核武計畫。川普在八月間簽署這項預算案，增幅為近十年來最大，他當時還誇稱，此乃「現代史上對我們軍隊和戰士最顯著的投資」。

川普上任後不斷抨擊民主黨政府削減軍費，致使美軍資源匱乏且軍力受損，揚言重建強大美軍。此外，川普十月間也宣布，將退出美、俄兩國在冷戰時期簽署的「中程核武條約」（INF），被視為可能重啟大國軍備競賽。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）學者哈里森（Todd Harrison）分析，美國國防支出的驅動力來自中、俄，川普似乎有意透過與兩國談判，減少美方開支。另一智庫「傳統基金會」國安與外交政策專家卡拉法諾（James Jay Carafano）也認為，川普可能想藉此逼迫中、俄談判「中程核武條約」，使俄方遵守規定，並使中方加入條約。

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