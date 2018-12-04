西班牙民主化後首見 極右派挺進地方議會

2018-12-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕西班牙南部安達魯西亞省（Andalucia）二日舉行議會選舉，極右派政黨「聲音黨」（Vox）出乎意料奪得十二席，成為自獨裁領袖佛朗哥一九七五年逝世、國家民主化以來，首次進軍地方議會的極右政黨，取得與他黨合組政府的資格。西國總理桑切斯（Pedro Sanchez）的社會勞工黨（PSOE）則席次大減，面臨失去當地執政權的危機。

開票結果顯示，安達魯西亞省議會一○九席議員中，二○一四年才成立的反移民、反伊斯蘭、反加泰隆尼亞獨立的聲音黨，成功拿下十二席，遠多於民調預測的五席。法國極右派「民族陣線」領袖勒班（Marine Le Pen）也特地送上祝福。而過去卅六年來，一直在該省執政的社會勞工黨，僅取得卅三席，是有史以來表現最差的一次。友黨「安達魯西亞前進黨」也僅獲十七席，使左派喪失多數地位。

此外，保守派人民黨（PP）獲得廿六席，中右派公民黨（Ciudadanos）則斬獲廿一席。不過，安省的公民黨領袖馬林（Juan Marin）揚言，安省首席大臣、來自社會勞工黨的狄亞茲（Susana Diaz）已失去人民信任，他們不會與社會勞工黨結盟，席次不足的社會勞工黨可能因此失去對安省的控制。反之，人民黨正研擬與公民黨或聲音黨等右派勢力結盟，以掌握安省的執政權。

西國國會六月通過對人民黨時任總理拉霍伊的不信任投票，改由桑切斯繼任上台，故此次選舉被視為桑切斯的第一次考驗。更重要的是，西國明年將舉行市政、地方、歐洲議會等大選，甚至可能提前舉行國會大選，各方關注聲音黨是否將以此次選舉為跳板，在明年的各項選舉中繼續攻城掠地，包括成為一九八二年後首個進軍國會眾議院的極右派政黨。

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