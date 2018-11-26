英脫歐協議 歐盟峰會點頭

2018-11-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）25日證實，英國脫歐協議已在比利時布魯塞爾召開的特別峰會中，獲歐盟27國領袖背書；歐盟各國也簽署另一份約26頁的綱要，確立脫歐過渡期的雙方關係。明年3月29日「脫歐日」之前，英國脫歐協議還必須獲得英國國會、歐洲議會背書，才能正式生效。然而，已有許多英國議員揚言，他們不會支持該協議。

須經英國會、歐洲議會通過

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）25日表示，「這是悲傷的一天」，形容英國脫歐是個「悲劇」，歐盟、英國都堅守強硬立場，歷時逾1年半談判才出爐的協議「已經是最好的版本」，歐盟很難再讓步。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）指出，歐盟「恨透了」英國脫歐，「沒有任何贏家，我們都是輸家。」法國總統馬克宏則認為，英國脫歐顯示歐盟必須改革。

歐盟遺憾雙輸 梅伊信心喊話

英國首相梅伊25日發表公開信，向全民信心喊話，呼籲國人支持該份厚約600頁的脫歐協議，「無論你選擇的是脫歐或留歐，這都是一項符合我國利益、適用於全國與全體國民的協議。」

梅伊版的脫歐協議已招致許多「疑歐派」國會議員抨擊，爭議性議題包括不設立北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間的「硬邊界」，英國必須遵循歐盟規範以換取享有歐盟單一市場與關稅同盟優惠等。

英國下議院預計下月7日就梅伊版協議進行表決。立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）指出，若該協議被退回，至少有4種可能後果，包括重啟談判，舉辦「二次脫歐公投」，梅伊被迫辭職、國會重選，「無協議」脫歐；歐盟、英國都已著手為「無協議脫歐」預作準備。

雙方已為無協議脫歐作準備

英國媒體報導，因應協議可能闖關失敗，保守黨內其他派系也已開始準備與歐盟維持較密切關係的替代方案。

英國2016年6月通過脫歐公投，17年3月29日正式通報歐盟啟動脫歐程序，談判期限2年，但因北愛邊界檢查及貿易議題談判等進展不順，雙方同意在19年3月29日脫歐後，有21個月的過渡期，但若最後協議未達共識，「無協議」脫歐則可能沒有過渡期，歐盟與英國恐將出現混亂局面。

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