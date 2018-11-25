滿意財長努勤表現 川普批媒體假新聞

2018-11-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕在華爾街日報23日報導美國總統川普對財政部長努勤不滿後，川普當天就推文寫道，他「非常滿意且以財長史蒂芬．努勤的工作表現為榮」，並批評該引述匿名消息來源的報導為「假新聞」。

川普在前述推文裡指控，「假新聞喜歡寫與事實相反的報導，引述假冒、虛偽的消息來源或酸葡萄心理的人的說詞，但這些都不是真的。他們從不喜歡詢問我的說法，因為這樣會毀了他們（編）的故事。」

華爾街日報引述「知情人士」指稱，最近努勤有3件事惹得川普不悅。首先就是聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾持續升息，隨著2020年下屆美國總統選戰愈來愈近，使川普擔心此舉將危及美國經濟成長。其二，川普這幾週與其幕僚的交談顯示，他也對美國股市近來的震盪不滿。其三則是努勤對白宮至今對中國採取的懲罰性貿易行動抱持懷疑。

至於鮑爾持續升息一事，為何會使川普遷怒努勤？接近白宮的人士透露，川普2017年會拔擢鮑爾接掌獨立運作的Fed，正是靠努勤的大力推薦，鮑爾才能雀屏中選。據稱，川普曾於幾名幕僚在場時若有所思地說，他當初該找「摩根大通」執行長戴蒙（Jamie Dimon）出掌Fed。

川普迄今屢屢批評Fed升息，他10月曾稱Fed「瘋了」、「荒謬」和「我的心腹大患」。該報導還提到川普聽到某人稱讚努勤表現後的反應，川普說「要是他這麼行，為何發生（股市震盪）這種事？」

川普政府人事更迭頻繁，前國務卿提勒森及司法部長塞森斯等人，皆在喪失川普信任後下台。不過，對努勤保住職位有利的是，他與川普相識已久，且以對川普忠心耿耿馳名，他不會讓自己與川普之間的歧見浮上檯面。針對該報導，白宮發言人華特斯聲明，川普「欣賞」努勤的作為，「他一向有效地執行總統的施政議程。」

努勤#川普#假新聞/span〉

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