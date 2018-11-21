私人電郵辦公 伊凡卡也爆「電郵門」

2018-11-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕華盛頓郵報十九日報導，美國總統川普的長女、白宮資深顧問伊凡卡，被指控違反聯邦紀錄法，透過私人電子郵件洽公，在去年發送數百封電郵給內閣官員、白宮幕僚及她的助手，情節宛如前年總統大選民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓的「電郵門」翻版。對此，伊凡卡的律師團隊強調，伊凡卡已遵循政府規範，交出相關郵件供官方建檔存留，並無違法情事。

華郵引述匿名消息來源報導，伊凡卡去年三月三十日正式加入白宮前，曾透過私人電郵聯繫小型企業署署長麥馬洪（Linda McMahon）、教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）等官員。此事在去年九月被發現後，伊凡卡的委任律師羅艾爾（Abbe Lowell）逐一檢視近千封伊凡卡的電郵，確認其中與政府事務有關的電郵少於一百封，主要是伊凡卡回覆透過該私人帳戶與她聯繫的政府官員。

羅艾爾的發言人米利傑尼恩（Peter Mirijanian）十九日發表聲明，證實伊凡卡在獲得官方電郵信箱並被告知政府規定前，的確曾使用私人電郵洽公，但並未涵蓋機密資訊；此後，伊凡卡鮮少使用私人電郵聯繫公務，該信箱多半用於日常行程安排、家族聯繫等。

聯邦紀錄法規定，聯邦官員收發的信函與電郵皆被視為政府檔案而應存留，以備日後國會委員會、史家與媒體查核之需。諷刺的是，伊凡卡夫婿、白宮資深顧問庫希納，去年九月也被踢爆使用私人電郵洽公，但川普迄今仍經常在公開場合抨擊希拉蕊使用私人電郵洽公的「電郵門」事件，任由支持者高呼「把她（希拉蕊）關起來」、「吃牢飯」。