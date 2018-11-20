投書紐時 戴耀廷：香港民主尚未覆亡

2018-11-20

「許多港人仍在奮鬥」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港二○一四年「佔領中環」行動發起人、香港

大學法律系副教授戴耀廷，十八日投書紐約時報指出，中國政府對香港的政治紅線不斷變化，每一步都朝專制邁進，包括安排「馬屁精」（lackey）領導香港政府、一再削弱立法會及社會上的反對聲音等。但他也強調，香港尚未覆亡（dead），仍有許多人為民主奮鬥，即使無法阻止威權主義，至少可以減緩香港被侵蝕的速度。

戴耀廷在文中指出，香港多年來兼容民主和專制兩種政治元素，總體而言較偏向民主，得以在「一國兩制」框架下維持法治及保障公民基本權利。但中共在「佔中」後開始調整治港方針，在政治上加強打壓香港，並在經濟上融合香港與中國，例如廣深港高速鐵路香港路段在九月通車、港珠澳大橋十月啟用等，都使香港成為廣東省「珠三角經濟區」的一環。

然而，經濟融合無法掩飾黑暗的社會和政治現狀；中共利用高壓政治和經濟力量及恫嚇、欺瞞、混淆等手段，削弱尚存的反對勢力，包括安排對北京卑躬屈膝的人領導港府，圍剿立法會民主派等。例如，中國全國人大常委會解釋「香港基本法」，本屬「例外」，但北京一六年藉此剝奪主張「香港獨立」的多名議員資格，之後連主張「自決」者也被取消參選資格。

中國對言論自由的壓制也外溢到行政、立法體系之外。以「港獨」為黨綱的香港民族黨，九月間遭港府以威脅國安為由列為「非法組織」。隨後，曾邀請該黨召集人陳浩天演講的香港外國記者會（FCC）也遭報復，前副主席兼金融時報亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet）工作簽證未獲展延。戴耀廷警告，北京的政治紅線不斷改變，且總是朝強化壓制方向發展；隨著立法會內反對派式微，港府可能很快推動「基本法」第二十三條「國家安全條例」立法。

戴耀廷認為，香港轉變的過程是漸進式，許多個案都被偽飾成法律規範，少有人認真看待這些變化。但如同美國黑人民權運動領袖金恩博士名言「唯有在黑暗中，才能看見星光」，還有許多人為民主奮鬥，以非暴力手段抵制北京壓迫。