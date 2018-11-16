全面抗中 美要求撤南沙飛彈

2018-11-16

彭斯：印太容不下帝國與侵略

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國副總統彭斯十五日在新加坡向東協（ASEAN）成員國領袖表示，「印度︱太平洋地區容不下帝國和侵略」，這番話被外界廣泛解讀為暗指正持續擴張權力的中國。另一方面，華盛頓時報十四日報導，美國正要求中國移除部署在南海的南沙群島爭議島礁上的所有先進飛彈。此乃川普政府首度對中方提出如此要求。

川普政府首度對中方提出要求

美國國務院在九日公布的美中外交安全對話成果的「事實資料」中，揭露了美方要求中國從南沙群島爭議地形（即島礁）撤除其飛彈系統，並重申各國都應避免透過脅迫或恐嚇來解決爭端。

五角大廈六月透露，中國已在菲律賓外海的美濟礁、永暑礁、渚碧礁部署飛彈或電子干擾設備，包括「鷹擊12B」反艦巡弋飛彈及「紅旗9B」防空飛彈。美國印太司令部司令戴維森已指稱，這些飛彈會對美國軍事行動造成「重大挑戰」。

彭斯十五日在與東協舉行峰會致開幕詞時強調，美國所追求的印太，「是一個無論大國、小國，所有國家都能繁榮及興旺的所在，是可以確保我們的主權、確信自我價值和共同持續茁壯的地方」。他並意有所指地說，美國與東協國家一致同意，帝國及侵略在印太無容身之地。

彭斯提到，美國對印太的願景是，「沒有任何國家會被排除在外」，該願景只需要區域內每個國家均尊重其鄰國、彼此的國家主權與國際法治。彭斯指稱，美國為了航行自由而與東協國家共同維護海空自由，並決心確保東協國家在領土、領海及數位世界的主權邊界。對於彭斯前述談話，星國總理李顯龍表示，當強權競逐時，東協國家「非常希望不必選邊站」，但有朝一日，「我們可能必須選擇其中一邊」，希望這不會很快發生。

南海及台灣海峽 美中衝突熱點

紐約時報十四日亦報導，美中在包括南海及台灣海峽在內的太平洋軍事角力，將成為兩國最大的衝突熱點。哈佛大學教授艾立森（Graham Allison）指出，中國在南海填海造島，多數人原以為扭轉局勢為時已晚，孰料川普政府如今要在各方面猛烈反擊，包括在南海、甚至台灣問題上。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者葛萊儀也說，美國國務卿龐皮歐九日在記者會上，當著中方代表的面，提到「民主台灣」，這勢必會激怒中方，預料美中私下談到台灣時，中方的說法會「更為尖銳」。

針對彭斯十三日要求中國從根本改變行為，以免美國發動冷戰，並換取美方在阿根廷「二十國集團」峰會期間就美中貿易戰達成協議敞開大門，中國外交部十五日聲稱，中美經貿合作的本質是互利共贏，因此「中方不欠誰、不求誰、更不怕誰」。